Zafer anıtı mı borç kazığı mı?

Erdoğan; “Bu bir havalimanı değil, zafer anıtı” şeklinde tanımladı. Zafer anıtı yap-işlet-devret yoluyla mı yapıldı? Sahi bu zafer kime karşı kazanıldı? Yine mi Alman, yine mi Amerikalı?

İstanbul'un yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Yapıldı ve eksikleriyle de olsa açıldı. Güzel oldu lakin kazık içimize oturdu. Sahi bunun hesabını kim tuttu?

★★★

Yıllık 70 milyon kapasiteli Atatürk Havalimanı'nı kapatıp yerine yıllık 90 milyonluk yeni bir havalimanı açmanın, bu iş için milyarlarca Euro borç almanın mantığı neydi?

Hele TAV ile yapılan anlaşma gereği kalan 3 yılı fesih etme bedeli 3 milyar Euro cezanın tazmin edilmesi… Atatürk Havalimanı yerine 35 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı yetmez miydi?

★★★

Londra'da neden 6 havalimanı var diye düşündünüz mü? Heathrow (LHR), (kapasitesi Atatürk Havalimanı ile aynı!) Gatwick (LGW),Stansted (STN), Luton (LTN), London City (LCY), Southend (SEN) isimleri… İngilizler neden daha büyüğünü yapamamış ki?

Amaç vatandaşa daha iyi hizmet sunmak mı yoksa daha büyüğü, daha pahalı ve daha gösterişlisini yapmak mı?

★★★

Dünyanın en büyük havalimanı olarak lanse ediliyor. Değil ve hiçbir zaman da olamayacak! Dünyadaki en yoğun havalimanı yıllık 104 milyon ziyaretçinin yolunun düştüğü Atlanta Havalimanı…

Yani şu an geçemiyoruz. Tamamlandığı zaman bizimki yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli olacak. Çin ve Suudiler 200-220 milyon kişilik havalimanları yapmaya başladılar. Bizden önce tamamlayacaklar!

★★★

Peki, biz tamamlayabilecek miyiz? Önümüzdeki 10 yıl beklemeyin. Öyle bir paramız yok! Havalimanını yapan grup “ilk iki yılın kirasını erteleyelim” diye devlete başvurdu. Bunu bitirmek için bile Ziraat Bankası'na “ekstra kredi” talebinde bulundu. Neyle yapacak kalan 60 milyonu?

2017 yılında Atatürk Havalimanı'nı 64 milyon kişi kullanmış. Daha 90 milyona bile çok varken kapasitesini 150 milyona neden çıkaracaksın? Günlük maliyeti niye artıracaksın? Yeni havalimanı açılmış diye insanlar uçaklara binip sebepsiz Türkiye'ye mi gelecek?

★★★

Milyarlarca dolar değerindeki Atatürk Havalimanı çöp olacak. Aynı hasılatı yandaşlar toplayacak! Anlaşma gereği uzun yıllar İstanbul'a yeni havalimanı da yapılamayacak. Zafer anıtı, İstanbul'un hezimeti olacak.

Bakın, Türkiye'de bulunan 55 havalimanından 45'i zarar ediyor. Sonra da niye yeni vergiler koyuluyor, zamların sonu neden gelmiyor? Bir de sen hesapla güzel kardeşim. Boş yere bu kadar parayı kim nereye harcıyor?

Not: Saat 21'de Halk TV de konuşacağız…