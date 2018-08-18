İkisinin de ekonomi doktorası var. İkisi de bugün Türkiye'yi yöneten “yüksek üst akılın” birer seçkin üyesi durumundalar.

Teşhislerini koydular.

Reçetelerini açıkladılar.

Okurlar da bana telefon etti.

“Aklımız karıştı” diyorlar.

Ben de reçetelere baktım.

Okurlar haklı.

Ekonomi doktorlarımızdan birinin ateşler içinde yanan Türk ekonomisi için yazdığı reçeteye göre “Türkiye hastane yatağında ve kurtulması için moratoryum (iflas ilan edip borçları yeni şartlara bağlama) benzeri bir ilacı içmeli”, diğer ekonomi doktoru ise “ABD kaynaklı serseri bir virüs bulaştı, hafif ateşimiz çıktı, ayakta atlatır” teşhisini koyup, “ateşi düşürmek için eskiden ne yiyip içiyorsak aynısına devam” reçetesi yazdı.

2 doktor.

Yüzde 100 farklı teşhis.

Yüzde 100 farklı ilaç.

* * *

Dr. Berat Albayrak.

(Ekonomi doktorası var.)

Hazine ve Maliye Bakanı.

Telekonferans yaptı.

6 bini aşkın yabancı yatırımcı bu telekonferansa katıldı. Dr. Berat Albayrak yabancı yatırımcılara Türkiye'nin içine düştüğü ateşli durumla ilgili olarak net ve somut mesajlar verdi.

Dış borç ödeme sorunu yok.

Serbest piyasadan sapma yok.

Sermayeye el koymak yok.

Döviz kontrolü söz konusu değil.

Ekonomimize güven devam ediyor.

Yataktan güçlü kalkacağız.

* * *

Dr. Devlet Bahçeli.

Ekonomi doktorası var.

Sözü dinleniyor.

Teşhisini koydu.

Reçetesini de açıkladı.

“Köprüler ve otoyollar için ödenen dolarla geçiş garantileri TL'ye döndürülsün”. Dr. Devlet Bahçeli'nin şu günlerde milyonların duygularına tercüman olan bu teşhisi ve önerdiği ilaç şu anlama geliyor.

Garantici müteahhit beyler!

Anlaşmaları dövizle yaptınız.

Hazine de dolarlı garanti verdi.

Ama şimdi siz gidin borç aldığınız yabancı bankalara “borcumuzu dövizle ödemeyeceğiz” haberini verin. Tedaviye buradan başlayalım.

* * *

Türkiye basit virüs mü kaptı?

Hastane yatağına mı düştü?

Dr. Berat Albayrak ile Dr. Devlet Bahçeli arasında bu kadar zıt teşhis ve tedavi farkı olunca dolar dün yeniden yükselmeye başladı. Dr. Albayrak bir zahmet, “Devlet abi ne olacak hastamızın durumu?” diye sormalı. Ve hatta ikisi birlikte bu otoyol, köprü, anlaşmalarını döviz borçlanarak ve dövizle geçiş garantisi vererek yapan dönemin Ulaştırma Bakanı ve Başbakanı Dr. Binali Yıldırımı (onun da 40 ayrı üniversiteden şeref doktorası var) ortak tanı ve teşhis için konsiltasyona çağırmalı.

Söz konusu vatandır!