SÖZCÜ davası bugün mahkemede gö­rülüyor. Bu dava başlangıcından bugüne; tutarsız, kanıtsız, belge­siz yürüyor. Bu dava, “iktidara kul olma­dık” diye başta SÖZCÜ'nün yayıncısı Burak Akbay ve yazarlarına korku salmanın aracı haline getirildi.

Biz adalet bekliyoruz.

Baştan anlatıyım:

4 savcı görevlendirildi.

Kanıtlara baktılar.

Bu 4 savcı, peş peşe yaklaşık 300 gün inceledi­ler. “SÖZCÜ'nün yayıncısı ve yazarları ile Fetullah Gülen arasında bir bağ, bir ilişki, bir tanışma, bir selam, bir sabah” bulama­dılar.

Dava açmadılar.

5. savcı görevlendirildi.

Beşinci savcı, 4 klasörü bir hafta gibi kısa bir zaman için­de okudu, kanıtlar(!) ve hukuki dayanakları (!) bir hafta içinde bulmuş oldu.

Tutuklama istedi.

Tutuklama yapıldı.

Fetullah Gülen'in en yakını olmuş, onun gazetelerinde yazar ve yayın müdürlüğü yapmış, Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen henüz birbi­riyle kanlı bıçaklı olmamışken ikisine birden borazanlık yap­mış ve bu iktidar döneminin parlattığı (Fehmi Koru- Hü­seyin Gülerce- Fuat Uğur- Cem Küçük- Ersoy Dede gibi) 3-5 yazarın “tahmin ediyorum… Var sayıyo­rum… Böyle düşünüyo­rum… Sanıyorum…” tü­ründen yalan, yakıştırma ifadelerini koydu. Bu adam­ların söyledikleri kanıt değil, belge değil sadece varsayım, kurgu, peşin hükümdü.

Hiçbir hukuki değeri yoktu.

* * *

Hukuki değeri olsun diye bir bilirkişi arandı. Fetullah'ın bankası Bank Asya'ya para yatırmış, Zaman Gazetesi'ne abone olmuş, iktidar liderle­rine beğeni mesajları atan, Atatürk ve onun kurucusu olduğu Cumhuriyet'e sa­hip çıkıyor diye SÖZCÜ'ye düşman olacak düzeyde kızan bir yerel gazeteci bulundu. Tıpkı “kişiye özel imar çı­kartma” gibi “sadece SÖZ­CÜ davasına özel bilirki­şi” böyle yaratıldı. Bu bilirkişi, engin gazetecilik bilgisiyle (!) “Ayakkabı kutuların­dan çıkan dolarlar, bakan çocuklarının kasalarından fışkıran dövizleri haber yaptığı” için ve yazarları ik­tidarı eleştiren yazılar yazdığı için “SÖZCÜ'nün FETÖ'cü olabileceği” tahmini yaptı. 73 sayfalık iddianame bu “dosya kirletme bilirkişi­sinin” yorum, varsayım, fala bakma, uydurma, yakıştırma, çamur sıvaması ile dolduruldu.

* * *

Çamur sıvamalar çürütüldü.

Bugün bu dava görülecek.

Biz bugün adalet bekliyoruz.

Adalet hakkımızı istiyoruz.