Bugün sandıklara gitme günü, seçim var. Bütün sözler söylendi. Bugün eleştirmek, sergilemek, işaret etmek adaletli bir yazı olmaz. Adaletin önemini vurgulayan cümleler yazayım.

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Adalet varsa rezalet yoktur.

(Türk Atalar sözü)

Bir ülke yalnız adaletle ebedi olur, adaletsizlikle yıkılır.

(Alman Atalar sözü)

Adaletsiz ülke güneşsiz dünyaya benzer.

(Arap Atalar sözü)

Kanunların değeri, hakimlerin değeriyle ölçülür.

(Fransız Atalar sözü)

Adaletsiz bir ülke, mezbahadan farksızdır.

(Çek Atalar sözü)

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

(İnsanlığın Atalar sözü)

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Bir saatlik adalet, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

(Hz. Muhammed)

Harcı adalet olmayan bir toplumun binası çürüktür. Küçük bir sarsıntı ile yıkılır.

(Laedri)

Zulüm avludan girince adalet bacadan çıkar.

(Kaşgarlı Mahmut)

Adalet ilkin devletten gelmelidir.

(Aristoteles)

Allah, kullarının suçlarını örter fakat sonradan adalet adına cezalandırır.

(Mevlana)

Bütün dinler adalette birleşir.

(Con Way)

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

(Landor)

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İngiltere'nin üstünde adalet oldukça İngiltere batmayacaktır.

(Shakespeare)

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

(Konfüçyüs)

Adalet kainatın ruhudur.

(Ömer Hayyam)

Gökyüzü kafana düşse de sen yine adaletten şaşma

(W. Watson)

Ulusların karşı koyamayacağı tek kuvvet adalettir.

(İsmail Hami Danişment)

Bir ulusun ordusu bozuk olabilir. Savaşa girmedikçe bu ortaya çıkmaz. Eğitimi bozuk olabilir. Acısı ancak aradan bir nesil geçince ortaya çıkar. Ekonomisi bozuk olabilir. O ulus yıllarca sefalet çeker. Ama bir ülkede halk adalete inanmamaya başlarsa, o ülke batmaya mahkum olur.

(Fahrettin Karaoğlan- Hukukçu)

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Yazının girişine koydum; Türk Atalar sözü; “Adalet varsa rezalet yoktur” diyor. Türkiye'de adalet yok edildi. Türk adaleti yüzkaramız yapıldı. Bugün sandıklardan “adaleti yüz akı yapacakların” seçilerek çıkmasını bekliyorum, umuyorum.