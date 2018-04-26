Ağzı fermuarlı Gül!

Yeni seçilen modelle ülkenin nereye gittiği, 10 yıl önceden görülüyordu. Gül, sessiz kalmış, konuşmuyordu.

Yolun yolumuzdur.

Davan davamızdır.

Adın anılır.

Ayağa kalkarız.

Senden korkar.

Allah'a sığınırız.

Tüm güç yüzde 100 Reis'te!

Seçilen yeni model buydu.

Bu modelin oluşmasında Gül'ün de bilerek, isteyerek, destekleyici katkısı vardı ama kendisini kapı dışına koydukları için olanları içine sindiremiyor fakat sessiz, sinsi, konuşmadan, halka olanı biteni anlatmadan bekliyordu. Reis'in emri, işareti, ışığı olmasaydı iktidar partisinin ikinci olağanüstü kongresi toplanamayacaktı. Tayin ile başbakanlığa getirilmiş olan derin strateji hocası Davutoğlu kovulmayacak yerine de tayin ile Ulaştırma Bakanı Yıldırım oturtulmayacaktı.

* * *

Gül, içinde kendisinin olmadığı böylesine tepeden demir yumruk modelini belli ki, kabullenemiyordu.

“Tahterevalli” sözü verilmişti.

Gül, tahterevalli istiyordu.

Hop, Gül aşağı!

Hop, Reis yukarı!

Cumhurbaşkanlığı'na Reis geçecek fakat Gül de Başbakanlığa inecekti. 5 yıl sonra Reis, hop aşağı başbakanlığa ve Gül de hop yeniden yukarı cumhurbaşkanlığına gidecekti. Ömür boyu tahterevalli, bu iki eski milli görüş gömleğini yırtıp atmış liderle işleyecekti. Gül'ün altına 15 makam otomobili ve yeterli sayıda koruma polisi verip emekliliğe ve parti dışına ittiler.

Tahterevalli çöktü, çökertildi.

Gül, yine sessiz, sinsi bekledi.

“Beni aldattılar” demedi.

Sinsi kelimesini hakaret anlamında kullanmıyorum. Güzel Türkçemizin yazara verdiği anlatım zenginliği imkanı anlamında yazıyorum.

Sinsi; gizli, saklı demek.

* * *

Gizliyor!

Tam konuşması, olanı biteni anlatması gereken tarihi günlerden geçiyoruz. CHP-Saadet-İYİ Parti-HDP'nin “kirli teneke tuzağı bozmak” için kurmaya çalıştıkları “adalet-eşitlik- demokrasi ittifakı” içinde adı Saadet Partisi adayı olarak geçiyor. CHP adayı olsun diyenler bile var. CHP Sözcüsü son dakikada bu iddiayı yalanladı. Kapı dışına bırakılmış gönlü kırık Bülent Arınç, aniden saraya “Gül'ü ikna etsin” diye çağrıldı haberleri yazılıyor. Yorgun metal Arınç, “AK Parti'ye ve liderine zarar verecek bir şey yapmam” diye konuşuyor.

Gül'ün ağzı ise fermuarlı.

Reis'in yanındaysan neden!

Karşısındaysan niçin!

Çıkıp anlatmıyor.

Sessiz, sinsi, gizli bekliyor.

Tavrın, tercihin, düşüncen, tespitin, ufkun nedir? Anlatmak için neyi bekliyorsun? Bugün susarsan ne zaman konuşacaksın?

Yırt fermuarını, görelim!