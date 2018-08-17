Akil adamlar zamanı!

Sözüm “o bildiğimiz” akil adamlar üzerine değil. Bir üniversitenin ilahiyat fakültesi öğretim üyesi, “deve sidiği şifadır” reçetesi yazmıştı. Aynı akil adam 1 doların 7 TL'yi aştığı gün; “Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elindeki altını, dövizi olanların bozdurup TL'ye çevirmesi farz-ı ayandır” aklını verdi.

Akıl verenimiz çok olsun.

Akılımız başımızdayken.

Kendimizi sorguya çekelim.

Nasıl bugünlere getirdin?

İyi günlere nasıl götüreceksin?

* * *

Evet!

Bozdurduk dolarları.

Çözüldü yastık altları.

Merkez Bankamız, “Swap” adımlarını attı. Milliyetçi bir partimiz bile dolara yatırım yapmış, bozdurdu… Ve Küresel finans kurtları, kararlı duruşumuzdan çok korktu (!)

Dolar 6 TL'nin altına indi.

Dilerim daha da iner.

Dolardaki inişin kalıcı olup olmayacağını bize “deve sidiğini şifa” diye satanlar değil, gerçekten “dış borç- cari açık- bütçe açığı” olmak üzere 3 kırmızı ışığı aynı anda yandığı için “kırılgan ilan edilmiş ekonomimizin nasıl toparlanacağını” bilebilecek akil adamlar söylesin.

Bir akil adam yetmez.

İki akil adam da yetmez.

Beşi-altısı bir olsun.

Türkiye ne yapmalı?

Akil adamlar akıl versin.

* * *

Evet!

Biz üçüz açıkla yakalandık.

Onların elleri çok güçlü.

Dolar çıkarken de vurgun vuruyorlar, inerken de kazanç yazıyorlar. Türkiye'den içeriden dışarıya gelir transferi oluyor. Belli ki, yeni ataklar için bekliyorlar. Türk ekonomisinin “borç yapısı sağlam-ödeme gücü sağlam- Merkez Bankası'ndaki rezervleri sağlam- bütçesi sağlam- ekonomi yönetimi sağlam” diye gösterilirken ne oldu da TL bu kadar büyük hızla değer yitiriverdi?

Evet!

Trump tweet attı.

Ataklar başladı.

Demek ki Trump, TL'ye karşı dolar atağı başlatanların adamı. Almanya Şansölyesi Merkel ile Fransız Cumhurbaşkanı Macron ve AB'nin bütün ülke liderleri bile Türkiye'ye yapılana öfkelendiler.

Kim bular?

Bilenler vardır.

Bilgisine güvenilir.

Sözüne inanılır.

Akil adamlar.

Türkiye'nin gerçek akil adamlarının “çözüm-çare-güven üretmek” için harekete geçirilmeleri gerekir. Karşımızda “küresel sermayenin azgın kurtları” acımasızca saldırıyorlar.

Biz ne yapacağız?

* * *

Ben size arşivden bir bilgi aktarayım: ABD'nin bir önceki başkanı Barack Obama, bu azgın küresel gücü denetime almak istedi. Bunlar, Obama'yı kızıl komünist ilan ettiler ve intikam için Trump'ın seçilmesine destek verdiler.

Türkiye'yi üçüz açıkla yakaladılar.