Allah’ın tokadı!

İstanbul siyanür şehir oldu. Bu şehrin bir yöneteni yok mu? FETÖ borsası kuruldu. Borsanın altında “şantaj mı” var? Yeni soğuk savaş Putin'i can ciğer kardeş yaptı. İki yıl sonra yeni bir Rus uçağı düşürür müyüz? Ekonomi ısındı ve dolar 4 TL'yi aştı. Yangına az zaman mı kaldı? Bunun gibi güncel konular varken “İnanmış Müslüman aile çocukları dinden çıkıyor” konusunu yazma ihtiyacı duydum. Din, inanç yazan biri de değilim.

Önemli buldum.

Fetullah, “Altın Nesil” demişti.

Kuran ile teknolojiyi birleştirecekti.

Altın nesil bu sentezden çıkacaktı.

Sonunda katil nesil çıktı.

Erdoğan, “Dindar Nesil” demişti.

16 yıl önce imam hatip okulu sayısı 450 idi, bugün 4 bini geçti. 6 Milli Eğitim Bakanı değişti ve eğitim sistemi de 16 kez bozulup yeniden yapıldı. Amaç eğitim bütçesinin büyük bölümünü imam hatip okullarına ayırmaktı. Amaca ulaşıldı.

Sonuç ne oldu?

Çocuklar dinden çıktı.

Deist ya da ateist oldu.

* * *

Bunu söyleyen ben değilim.

16 yıldır iktidarı ve onun eğitim, din, diyanet politikalarını kalemleriyle, eylemleriyle desteklemiş olanlar; “Dindar gençlik isterken gençler deizme kaymaya başladı…” diye uyarı yazısı kaleme alıyorlar.

Şöyle anlatıyorlar:

“İktidar milletvekili, parti önde geleni, belediye başkan adayı ayetle, hadisle konuşuyor. TV'leri; ‘kadın erkek asansöre yalnız binmesin, yoğun bakımda kadın erkekle bir odada kalmasın' diyen ağlak hocalar kapladı: Bir kadın, bir erkekle baş başa kahve içerse hükmen aileler dağılmış olur. Kızının kaşlarını aldırmasına, kot pantolon giymesine izin verenleri cehennem parçalayacak. AKP'li Belediye Başkanı; ‘Alsın benim ömrümden koysun kendi ömrüne, gıkım çıkarsa adiyim. Ümmetin ona çok ihtiyacı var. Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı var… Esenyurt'u seçimlerde kaybedersek Küdüs'ü, İslam'ı ve Mekke'yi kaybederiz' diyor. Bu konuşmayı yapan belediye başkanına ‘tepki veren' tek bir AKP önde geleni çıkmadı. Gençler bunları görüp, bunları dinliyorlar. Din bu mu diye sorgulamaya başlıyorlar.

Deist oluyorlar.”

* * *

Deist:

Allah'a inanan, iman eden.

Allah vardır, din yoktur diyen.

Türkiye'de imam hatipli ve Müslüman ailelerin çocukları hızla “Deist” oluyorlarsa; 16 yıldır dindarlığı önceleri Fetullah'ın sonraları da Cübbeli Ahmet'in, Fesli Kadir'in, Arap aşiret reisi giyimli ilahiyat profesörünün temsilciliğine sunan AKP, kendi içinden çürümeye başladı. Çocuklar cübbelinin, feslinin, sarıklının, takkelinin ve yeşil kravat taksalar bile benzerlerinin peşinden gitmeyi bırakıyor.

Allah'ın tokadı!