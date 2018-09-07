Altı petrol yatağı! Üstü savaş oyunu!

Soçi haberleri iyi geliyordu. Astana süreci umut veriyordu. Suriye'de “yeni anayasa yazılımı” tam başlayacaktı. Yıkılan Suriye onarılacaktı. Güzel günler görecektik.

Beklenen olmadı.

Putin ile Esad, askeri çözümü seçtiler. İdlib'e bombalar yağdı. ABD ise Suriye'nin bölünmüş kalmasından yana olduğu için PKK-PYD kartını yine canlı tutuyor. 7 yıldır süren Suriye iç savaşı, güç kapışmasına dönüştü.

★★★

ABD:

4 savaş gemisi.

2 denizaltı.

400 Tomahawk füzesi.

Fırkateynler.

Denizaltılar.

Seyir füzeleri.

Filo.

İNGİLTERE:

1 denizaltı.

1 savaş gemisi.

FRANSA:

1 savaş gemisi.

Savaş uçakları.

RUSYA:

Doğu Akdeniz'e güç yığdı.

Akdeniz filosu takviye edildi.

Karadeniz filosu beklemede.

Güdümlü füze rampaları.

S 400 füzeleri.

TÜRKİYE:

2 denizaltı.

14 savaş gemisi.

3 hücumbot.

7 karakol gemisi.

Fazlası yok.

Eksiği var.

İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan da bölgeye askeri güç takviyesi yaptı.

★★★

Üstü savaş oyunu.

Altı petrol yatağı.

Doğu Akdeniz çanağında 1.7 milyar varil petrol ve 122 trilyon metreküp gaz bulunuyor. Kıbrıs'a şimdi “hidrokarbon adası” diyorlar. Sınır boyunca komşumuz Suriye, iyi günlerinde, Rus şirketlere 485 üretim kuyusu açtırmıştı. Bu kuyuların karşısı Türkiye topraklarında da TPAO sondajlar planlamıştı. Mayınlar temizlenecekti. Akdeniz tam bir çanak: 2000 metre su. 2000 metre toprak. 2000 metre tuz. 6000 metreden itibaren petrol ve doğalgaz. Kim önce kuyu açıp üretime geçerse bu çanaktan petrol ve doğalgazı çekecek. İtalyan Eni şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden izin almadan Akdeniz'de doğalgaz yatağı aramaya çıktı. Türk savaş gemileri ise “bu sularda Kıbrıs Türklerinin de hakkı var” diyerek hak arayışına girişti. İsrail ise kendi kuzey sularında trilyon metreküplük doğalgaz sahaları keşfetti. Fransız Total, Rus Novatek, ABD Noble Energy şirketleri, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır ile petrol ve doğalgaz bulup çıkartma anlaşmaları imzaladı. Dev petrol şirketlerinin sahaya inmesiyle “paylaşım kavgası” uluslararası boyuta ulaştı. Denkleme AB de girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden “stratejik ortak” diye söz etmeye başlayan ABD ile Rusya ise kendilerini hak sahibi ilan ettiler.

★★★

Ne umduk?

Ne bulduk?

Suriye Türkiye sınırındaki mayınlar temizlenecekti. GAP'ın devamı olarak yeni “sulama projeleri” Türkiye, Irak, Suriye, İran, Ürdün ve Lübnan'a “birlikte üretme ve paylaşma” eli uzatacaktık. “Esad'ı devirir Şam'da namaz kılarız” filan demeye ihtiyaç duymadan barış içinde birlikte kalkınmayı biz suyla getirecektik.