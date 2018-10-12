Bir TV kanalında iki yıl yayınlandı. Modacı iki kadın, bir erkek “kombin yarışması” yaparlardı. Aşırı boyalı manken vücutlu kızlar yarışmaya “kombin kıyafetleri ile katılır” puan alır, sevinir, üzülürlerdi.

Alta eteği giy.

Geçen yıl almışsın.

Üste bluzu geçir.

Bu yıl edinmişsin.

Oluyor sana kombin.

MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP lideri Tayyip Erdoğan'a “Belediye seçimlerine kombin modeli kurarak girelim” önerisi yapmış.

Altında AKP eteği.

Üstünde MHP gömleği.

Belediye seçilerine girecekler, kent ve kasaba insanlarımızdan oy isteyecekler. AKP lideri kabul ederse; belediye başkan adayı AKP'li, yardımcıları MHP'li olacakmış. Bazı kentlerde de tersi… Böylece son seçimlerde en yüksek oyu alarak Ankara'da devlet yönetimini ele geçirmiş “AKP etekli- MHP gömlekli kombin” bu kez büyük şehir, küçük şehir ve ilçeleri de kazanacak. Böylece belediyeler de iktidarın iki partisi AKP ile MHP'nin genel başkanlarının ağzına bakan “Kombin Müdürlükler” haline getirilecek.

Fakat adı:

Yerel yönetim kalacak.

Sözde belediye meclisleri!

★★★

Ankara'daki muhabir arkadaşlar, Sayıştay raporundaki bilgileri haber yaptılar. Bu habere göre; ülkemizin çeşitli kentlerinde 100 tane fakülte bu yıl 1 tane dahi öğrenci bulamadı.

100 fakülte bomboş.

Sınıflar örümceklendi. Bu fakülteler, kamu kaynakları (halkın vergisi) ile “AKP etekli-MHP gömlekli kombin” dayanışması ile güç kazanan şimdiki iktidar tarafından yapıldı. Şehirlerin gençlerine yükseköğretim, şehirlere de ekonomik canlılık getireceği propagandası ile oyların çoğunluğu alındı.

Sayıştay raporu:

Ağrı'da fakülte var.

Tek bir öğrenci yok.

Amasya'da fakülte var.

Tek bir öğrenci yok.

Bursa'da, Şanlıurfa'da Tunceli'de, Sinop'ta, Van'da, Muğla'da, Hatay'da, Tokat'ta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde, Tekirdağ'da, Nevşehir'de, Bayburt'da, Yalova'da, Samsun'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Adana'da fakülte var, tek bir öğrenci yok. Yukarıda adları geçen şehirlerde kurulan üniversitelerin toplam 100 fakültesi bomboş.

Kombin iktidar projesi!

Savuruldu milyarlar.

Binalar elde boş kaldı.

★★★

Şimdi bu “Kombin iktidar” bu şehirlerin belediye yönetimleri için yapılacak seçimlerde yine “Kombin modelle” oy istemeyi düşünüyor. Bu kentlerin oy sahibi kentlileri, “üniversite binası yaptınız, işte öğrenci gelmiyor” demeyecek mi?

Sormayacak mı?

Sorgulamayacak mı?

Eminim!

Sormayacak.

Çünkü muhalefet bu şehirlere gidip halka; “Üniversite demek bina demek değildir, üniversite demek hoca demektir. Hoca ve akademik kadron iyi değilse o binalarda okumak isteyen tek öğrenci bulamazsın” gerçeğini, kendi çözümünü de göstererek, anlatmayacak. Anlatmıyor. Halkın derdine çare, çözüm öneren kitle hareketleri yaratıp, kitleleri yönetemiyor.

“Güçlü Kombin” yoktur.

“Aciz Muhalefet” vardır.