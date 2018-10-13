Arda kimin özeti?

“Sporcu” çok güzel ad, etkileyici ve özendirici. Birine “sporcu” denilmişse ve üstelik ülke çapında alkışlanıyorsa; bu güzel ad o kişiyi, 3 mecburiyet altına sokar.

Kendi kendini bilmek.

Kendi kendini yönetmek.

Kendi kendini yenmek.

Bu üç değer, genç sporcular üzerinden bütün topluma yayılsın diye “spor ve sporculuk” ilk olimpiyatlardan bu yana desteklenir, gözetilir.

Arda'nın yaptığı.

Ne kendini bilmek.

Ne kendini yönetmek.

Ne kendini yenmek.

Yaptığı densizlik: Yanına diğer ünlü sporcu Burak'ı da al. Bara git. İçkinin dozunu kaçır. Şarkıcı Berkay'ın eşi hanıma asıl. Şarkıcının burnuna kafa at, adam hastaneye götürülünce acil servisi bas, ateş et, elini kolunu sallayarak çek git.

Arda, kimin özetidir?

Kimin tanımıdır?

★★★

Barcelona, artık Arda Turan'ı istemiyordu. Yılda 6.5 milyon Euro ve 1.5 yılda yaklaşık 10 milyon Euro transfer bedeli koymuştu. Bu para küresel şirketleri yöneten CEO'ların bile kazanamayacakları büyüklükteydi. Zengin kıta Avrupa'da dahi hiçbir kulüp Arda'yı bu bedelle transfer etmeyi düşünmüyordu. Türkiye'nin büyük kulüpleri; GS, BJK, FB kapılarını kapatmıştı. Devreye Başakşehir sokuldu. İktidarı, partisi, büyükşehir belediyesi özetle Türkiye siyaseti ve futbol basınının amigo kalemleri, futbolcu menajerleri çetesi “Arda'ya Türkiye transferi” ayarladılar.

Arda!

Siyasetin özetidir.

Arda!

Sporcuyu yücelten 3 değerin yiten, biten, bitirilen tanımıdır.

★★★

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili de olan Göksel Gümüşdağ, “Arda Turan'a yarım sezon için 2 milyon Euro artı bonus, önümüzdeki yıl da 4 milyon Euro artı bonus ödemesi yapılacağını” açıkladı. O tarihte Başakşehir, “Bu kadar yüksek paraları ödemeyi nasıl başarıyor?” sorusu gündeme geldi. Bu soruya; “Başakşehir'in sponsorluk geliri en yüksek kulüp olduğu” cevabı verildi. Taraftarı GS, BJK, FB taraftarının yarısının yarısına bile yaklaşmayan, marka değeri oluşmamış Başakşehir'e sponsorluk yağıyordu.

Bunun hikmeti neydi?

Başlangıcında Başakşehir adı yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla kurulmuştu. Belediye bünyesi şirketleri Ulaşım A.Ş., İETT, İSPARK, İSKİ'den hatırı sayılır gelirler pompalanıyordu. Sonra belediye dışına taşındı. Bir şirket kuruldu, bu şirkete satıldı. Büyükşehir Belediyespor adı Başakşehir'e dönüştü. Kendi adına stadyum yapıldı. Açılışını Cumhurbaşkanı yaptı.

Arda!

Siyasi sponsorluğun özetidir.