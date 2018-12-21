Arkadan mı dolanıyor?

Orduların çekilmelerini yeniden okuyoruz. Napolyon, Moskova önlerine kadar geldi, sonra çekildi. Hitler'in ordusu da aynısını yapmak zorunda kaldı. Timur'un, Cengiz Han'ın, yakıp yıktıktan sonra, ordusunu çekme kararları olmuş.

Verilen bir çekilme midir!

Alınan bir çekilme midir!

Çekilme, verilmez alınır.

Siz de şüphelenin: ABD, 7 yıl içinde 10 milyon insanın yerinden yurdundan olması, 1 milyon insanın ölmesinden sonra Suriye'den çekiliyor mu yoksa arkadan dolanan bir “yeni stratejinin düğmesine bastı” taze oyun mu başlatıyor.

7 yılı unutmadık.

Unutamayız.

Milyonlarca yalan söylendi.

Çekilme yeni bir yalan mı?

Çekilme kılıfının içine girmiş yeni bir yılan mı?

★★★

7 yıl dile gelse!

Bize hatırlatsa:

Daha düne kadar Türkiye'ye “Fırat'ın doğusuna girersen fena yaparım” tehdidinde bulunan Trump, değil miydi? ABD başı çekiyordu ve onu Fransız, İtalyan, İngiliz orduları izliyordu. 7 yıl önce geldiler ve Türkiye'nin güney sınırı boyunca Irak ve Suriye topraklarına yerleştiler. Irak'ı parçalayıp bir “Irak Kürdistan”ı ve Suriye'de iç savaş çıkarıp bir “Suriye Kürdistanı” kurma yolunda bin bir yalan ve entrika ile yürüdüler.

7 yıl önce!

(2011 öncesi)

PYD yoktu.

7 yıl önce Türkiye'nin seçilmiş Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Suriye'nin seçilmiş lideri Beşar Esad'ın ilişkileri “model oluşturacak kadar iyi” iken; Fırat'ın doğusunda ve batısında ortak sınırımızda barış içinde birlikte kalkınma rüzgarları esiyordu.

Adı bile konmuştu.

Onların Schengen'i.

Bizim Şamgen'imiz.

8 yıl önce 2010'da Türkiye-Suriye- Lübnan arasında AB'nin “Schengen vizesi” benzeri ortak “Şamgen vizesi” kurulması Erdoğan ile Esad arasında karşılıklı öneriliyordu. ABD Suriye'ye girdi ve hemen sonrasında Erdoğan-Esad kanlı bıçaklı oldu.

Neler oldu, neler!

Hep birlikte yaşadık.

★★★

Şüphelenmek sağlıktır.

Herkes şüphelensin.

ABD ordusu Suriye'de 4 yıl öncesinden (2014) başlayarak 30-40 bin YPG'liyi eğitti, silahlandırdı, karakollar kurdu. Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'yi, ABD bölgedeki silahlı kara gücü olarak kabul etti.

Şimdi onları bıraktı.

“Çekiliyorum” diyor.

Yarın “çekilmekten vazgeçtim” diyebilir. Fransa, Suriye'de kalacağını açıkladı. İngiltere, Trump'ın kararını doğru bulmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “ABD'nin askerini Suriye'den çekmesi siyasi çözüm için olanak yaratacak”yorumunu yaptı. Rusya ile ABD'nin üzerinde anlaştığı yeni bir plandan söz edildi. Bu plana göre, ABD ile Rusya Irak ile Suriye'de “Bir Kürt Federe Devleti” kurmak üzerinde anlaştılar. Türkiye'yi de ikna edecekler. İsrail ise “biz başımızın çaresine bakarız” dedi. YPG sözcüleri, ABD'nin çekilmesini “ihanet- dağlardan başka dostumuz yok”diye adlandırdı.

★★★

Çekiliyor mu?

Arkadan mı dolanıyor?

Keskin dikkat isterim.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Türkiye Ortadoğu'ya yeni bir medeniyet sunabilir

Şöyle ya da böyle yeni bir durum doğdu. Yeni durumlar yeni eylem biçimleri gerektirir. Şimdi biz Türkiye'yi yönetenlerin aklı ile baş başayız: Türkiye Ortadoğu'ya yeni bir medeniyet sunabilir. Türkiye, tüm dünya insanlarına “Ortadoğu'da küresel güçlerin sömürücü yıkımını bitirip durduran bir model önerisini” dile getirip duyurabilir. Türkiye'nin, komşularının, bölge ülkelerinin sahip oldukları petrol, doğalgaz, su kaynakları, insan gücünü bir araya getirip savaşsız, sömürüsüz, ortak zenginlik yaratan ve barış-huzur-kardeşlik içinde bölüşen bir yeni medeniyet modeli sunabilir. Batı medeniyeti de bir medeniyet görür. İhtiyacı da var.