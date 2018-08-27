Ayder’i rezil ettik! Saray’ı vezir ettik!

Tüm haberler geliyor, geliyor, geliyor; “vezir etmek ile rezil etmek” arasına dizim dizim diziliyor. İktidar partisi başkanı, “Cennet Karadeniz'de Ayder Yaylası'nı rezil ettik” demiş… Muhalefet partisi başkanı da “Cübbesi ile sarığı ile ve altında devlet parasıyla alınmış Mercedes makam aracı ile diyanetin hocalarını Saray'a koşmaya memur ettin…” diyormuş.

Saray'ı vezir ettik.

Ayder'i rezil ettik.

Ayder Yaylası'nda 250 yapı varmış. 158'i kaçak, 50'si de ruhsatsız. Kaçak ve ruhsatsız yapıları Karadeniz'in doğa harikası Ayder Yaylası'na paslı bir çivi gibi dikenlerin hepsi; “Ayder'i rezil ettik…” diyerek dizlerini döven iktidar partisinin çıkardığı “İmar Barışı'ndan” yaralanmak için başvuru formu doldurmuşlar.

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İmar Barışı'nı vezir ettik.

Kentleri rezil rüsva ettik.

İmarda barış olması için kente karşı savaş verilmesi gerekiyor. Ayder Yaylası'na savaş açıp yeşilin, doğanın, yaylanın, yamacın kanını dökenler, tüm kaçak ve kirli eylemlerini iktidar partisinin il başkanı, ilçe başkanı ve iktidara vidalı çalışan vali ile kaymakamın gözleri önünde yaptılar. İmar barışı çıkarıp “yayla katilleriyle sarmaş dolaş olarak” hakkı, hukuku, adaleti de kepaze ettik.

Boğaz yeşilini rezil ettik.

Cengiz İnşaat'ı vezir ettik.

Adam İstanbul Boğazı'nda son kalmış yeşil alan olan tarihi Fethi Paşa Korusu'nun altından girdi, üstünden çıktı.

★★★

İmam hatibi vezir ettik.

Kent müzesini rezil ettik.

Giresun'da 71 yıllık tarihi meslek teknik okulu “kent müzesi” yapılacak diye boşaltıldı. Bina 1 yıl boş kaldı. Hülle yoluyla imam hatip lisesi yapıldı. Giresun'da kentin içinde 3 imam hatip ortaokulu, 3 Anadolu imam hatip lisesi vardı. Veliler ise çocuklarını “yetersiz eğitim veriyor, çocuklarımızın geleceği araya gidiyor” diyerek İmam hatibe göndermiyorlar.

İslamcılığı vezir ettik.

Eğitimi rezil ettik.

★★★

Borç alıp, borç yedik.

Borcu, borçla kapattık.

Kalkınma sandık.

Borçlanmayı vezir ettik.

Türk Lirası'nı rezil ettik.

Harun Yahya'yı vezir ettik.

Adnan Oktar'ı rezil ettik.

Harun Yahya takma ismiyle sağdan soldan kes yapıştır 72 kitap yazan Adnan Oktar'ın eserlerini (!) Meclis'e ve bazı şehirlerin kent kütüphanelerine soktuk, 15 yıl okuttuk sonra aynı adamı fuhuşçu, kaçakçı, soyguncu, sahtekar, kara para aklayıcı, din istismarcısı, İslamcıyım deyip havuz kenarında bikinili kız oynatıcı diye rezil ettik.

Adam baştan rezildi.

Acaba kim vezir etti?

★★★

Dünyada tüketilen fındığın yüzde 70'ini Türkiye üretiyor. Bu yıl Türkiye'de fındık fiyatlarını İtalyan Ferrero firması belirliyor.

Ferrero'yu vezir ettik.

Türk fındığını rezil ettik.

Daha neler, neler!

AVM'leri vezir ettik.

Esnafı rezil ettik.

Büyük kentlerdeki AVM sayısı 410'u geçti, büyük kent esnafları sinek avlar duruma geldi. Esnaf başkanı başını taştan taşa vuruyor.

Her gün yüzlerce haber.

Haberlerin kaynağına bakıyorum; “Vezir eden de rezil eden de aynı şahsiyetlere” gidip dayanıyor.

Rezillik de bulaşıcı.

Vezirlik de salgın.