Baronu kaçırtan..!

Patent üretmede çok hantalız. Yılda milyon kişi başına yaklaşık 4 patent üretiyoruz. İleri ülkelerde 2000 civarında. 500 kat fazla.

Unutturmada hızlıyız.

Uyutmada birinci.

Gizlemede en iyi biziz.

15 gün önce Cumhurbaşkanı'ndan muhtara, Adalet Bakanı'ndan karakol komiserine, en çok serveti olan zengininden en yoksulumuza “kıyamet koparmalıyız” denilecek bir haber yayınlandı.

Haber şuydu:

Uyuşturucu baronu ve seri cinayetlerin azmettiricisi Naci Zindaşti, uzun süredir aranıyordu. Polisin başarılı takibi sonunda yakalandı.

Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Fakat hakim kararı ile gece saat 23.30'da cezaevinden serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı karara itiraz etti. Tekrar tutuklanmasını istedi. Tekrar tutuklansın diye karar çıktı fakat İran asıllı uyuşturucu baronu gece karanlığında kaçıp gitti.

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Haber burada bitmedi.

“Kıyametimiz Gelmiştir” diye bağırılacak bölüm haberin ikinci kısmıydı:

AKP'li bir milletvekili uyuşturucu baronunu serbest bırakan hakimi, baskı altına alıp korkuttu. Sürekli telefon etti, “onu serbest bırak” dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) serbest bırakan hakim hakkında soruşturma başlattı, görev yerini değiştirdi. Hakim ifadesinde; “Eski bir milletvekili beni sürekli aradı ve bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi yönünde telkinde, baskıda bulundu. Devletin bu konuda duyarlılığı olduğunu belirtti” dedi.

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İfadeye bakın:

Telkinde bulundu.

Baskı yaptı.

Devlet böyle istiyor dedi.

Kim dedi?

AKP'li milletvekili.

Hangi kentin milletvekili, iktidar partisi içinde sivrilmesine, sevilmesine, seçilsin diye listelerin ön sırasına konulmasına kim arka çıktı?

Baron kaçtı diyorlar.

Kaçmadı.

Alt yapısını AKP milletvekili hazırlayarak “Barona özel af” çıkarttı. Baron kaçırtıcı AKP milletvekili unutuldu, uyutuldu. İsmi gizleniyor.

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Kim bu milletvekili?

Onu kim koruyor?

Kimler kolluyor?

Kimler gizliyor?

HOŞ GELDİN DENİZ ZEYREK: Oto sansürcü gazetelerin sahibi patronlar, kalemini kirletmeyen gazetecileri gönderdikçe bizim gazete zenginleşiyor. Yeni bir yazar daha kazandık. Dürüst, takipçi, olayları derinlemesine araştırıcı, ayrıntıları atlamayan, sadece gerçeğin peşinde, referans yazar gazeteci Deniz Zeyrek de aramıza katıldı. Hoş geldin Deniz Zeyrek.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Afgan mülteciler hakkında 3 soru!

İstanbul Kadıköy'ün sokaklarında özellikle çöp toplayan Afganlar, görünüşleri, davranışları ile öne çıkıyorlar. İkişer ikişer geziyorlar. Kulaklıkları, cep telefonları ile kendi dillerinden konuşuyorlar. 20-40 yaş arası insanlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Türkiye'ye Afgan göçünün artışının altında ABD var” demesi üzerine Kadıköy'den vatandaş Haluk Kolçak'ın aklına 3 soru geldi: 1- Böyle bir göç denetlenemez mi, durdurulamaz mı? 2- ABD, Türkiye'de Afgan sayısını artırarak neyi amaçlıyor? 3- Bugün İstanbul'da masum kağıt toplama işi yapan Afgan, ülkesinde neydi, hangi eğitimlerden geçirilip gönderildi?