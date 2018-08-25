Bayramdan çıkan acı ders!

Psikolojide adı var.

Psişik güçsüzlük.

Abulia hali diyorlar.

İçeriden uyarma, dışarıdan dürtme, öğrenme, duyum alma, söz dinleme, intibak etme, uyum sağlama, iradeyi çalıştırma, sebepleri görüp sonuçları tahmin etme.

Hiç biri etkili olmadı.

Dünya'da benzeri yok.

Hiçbir ülkede bayram günlerinde yollarda bu kadar yüksek ölümlü kaza olmuyor.

Bakanlık dün açıkladı:

Bayramın ilk 7 gününde 143 trafik kazası oldu, 107 kişi yaşamını yitirdi. 561 kişi yaralandı.

Acı bilanço.

* * *

Duble yollar.

Süper pahalı otoyollar.

Aşırı maliyetli köpüler.

Çok para harcanmış tüneller, alt ve üst geçitler, alt yapıda ve üst yapıda gerçekleştirilen fiziki iyileşmeler. Vatandaş bayramda sevdiklerine, yakınlarına “huzur ve güven içinde” seyahat ederek gitsin, geri dönsün diye yapıldı.

Alt yapı ve üst yapı!

Hepsi hissiz, ruhsuz.

Göstermelik.

Gösterişçilik.

Ve donmuş kaldı.

Allah'ın her günü her saat TV'lerde “cumhuriyet tarihinin 75 yılda yaptığı duble yol, köprü, tünel, geçitten daha fazlasını biz 15 yılda yaptık” övünmeleri havada kaldı.

Devrilen otomobil.

Savrulan otobüs.

Çarpışan minibüs.

Arkadan bindiren.

Yayaya çarpan.

Köprü ayağına vuran.

Direğe bindiren.

Geçen yılın Kurban Bayramı'na göre bu yıl yüzde 42 oranında artış var ve ölümlü kazaların büyük çoğunluğu, “seyahatin varış noktasına çok az kilometre kala” meydana geldi.

* * *

Kim söylemiş:

“Dağda en kestirme yol tepeden tepeyedir. Fakat onun için uzun ayak ister”

Uçmayı seviyorsan.

Kanatların olmalı.

Sıradan bir gün ya da bayram günü giderken ya da dönerken en az dikkat ve en az intibakla en uzun yolu, en yüksek hızla gitmeyi hedeflemişsen işte o hissizlik ve donmuş olmadır.

Öğrenemedi bazılarımız.

Bazılarımız sözü eksik kalır.

Büyük çoğunluğumuz.

7 günde.

143 kaza.

107 ölüm.

561 yaralı.

Geçen bayrama göre yüzde 42 gibi delicesine artış.

Neden?

* * *

O yandaş müteahhit zengin eden duble yollar, çok pahalıya ihale edilen otoyollar, aşırı maliyetli köprüler, harcama canavarı tüneller, alt ve üst geçitler, fiziki iyileştirmeler niçin “huzurlu ve güvenli seyahat ortamını” ülkemize getiremedi.

Bayramdan çıkan ders:

Türkiye kalitesiz kalkınıyor.

Acı!