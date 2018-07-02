Benimki züğürt tesellisi!

Kayırma var, kollama, rüşvet, torpil, kamudan partiliye, yandaşa yedirme çok yüksek.

Böyle gitmez.

Halk sizi terk eder.

Uyanın diye yazdım.

Kalemimi tutmadım.

Oy vermeyin.

Değiştirin iktidarı.

Diye de yazdım.

* * *

Olan, biten ortadaydı.

Herkes görüyordu.

Ramazan pidesi küçülürken saraylar yaptırılıyor. Şatafat, israf, savurma zıvanadan çıkıyordu. Partili müteahhitlerden “yeni rantiye ve şantiye zenginleri yaratma ve onlardan da holding Müslümanlığı çıkarmaya” koyulan iktidar partisi, bu yatırımları çok yüksek maliyetle bitirebiliyor. Yüksek faiz ödenerek bulunan büyük dış borçla; geçiş ve hasta garantisi (yani kâr garantisi) verilerek yaptırılan köprüler, hava meydanları, otoyol, hastane, tüp geçit projelerinin arkasında; ülkeyi yabancı dünya finans kurtlarına soydurma var. Köprüler, hava meydanları, hastaneler, otoyollar 130 milyar dolara mal oldu. Bunlar dış borç alınarak değil halktan toplanan vergiler yerli yerinde kullanılarak yapılsaydı 30 milyar dolara mal olacak, 100 milyar dolarlık kara delik doğmayacaktı. Kaldı ki, bu kadar yüksek maliyete rağmen kıyaslamalı veriler “otoyol yapım kalitesinde 30'uncu sıraya düştüğümüzü” de gösteriyor.

* * *

Uzatmayayım.

Daha neler yazdım.

Sandığa gidip oylarını atan vatandaşların yüzde 52'si beni ve benim gibi yazıp uyaranları dinlemedi. Bizi okusalar da inanmıyorlardı.

Fakat bu ne!

İktidarı destekleyen Yeniş Şafak Gazetesi'nin yazarlarından Hayrettin Kahraman, dün köşesinden “ahlaksız çıkarcıları içinizden mutlaka temizleyin” çağrısı yaptı.

Gözlerime inanamadım.

Gözlüğümü sildim.

Yeniden okudum:

“Partiye sızmış, önemli yerlere gelebilmiş ahlaksız çıkarcılar mutlaka temizlenmeli. Son seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ilgi, sevgi, vefa ve destek yanında partiden esirgenen oylardan ilgililer ders almazsa çınarın kuruyup devrilmesi -Allah korsun- kaçınılmaz hale gelecektir”

Uyanın diyor.

Çınar kuruyor!

İktidar, 70 ilde oy yitirdi.

7 puan birden geriledi.

22 milletvekili azaldı.

Bu sonucu kastediyor.

* * *

Benim yazılardaki öneri, sandıkta kaybetti fakat görüyorsunuz “eleştirilerim (fikirlerim) iktidara geldi” ki, bizzat iktidar yazarlarından; “partiye sızmış ahlaksız çıkarcıları temizleyelim, çınar kuruyabilir” diye uyarılar başladı.

Benimki züğürt tesellisi!