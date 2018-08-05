Ekonomik savaşa girdik. ABD'den kopuyoruz. Çin'i arkamıza alıyoruz. Dolarları bozdurun. Yastık altından altınları çıkarın. Çin Yuanı'na bağlanın. Yerli ve milli savaşımızı, Çin'den gelecek yeni dış borçla vereceğiz.

Kahrolsun ABD Doları.

Yaşasın Çin Yuanı.

Manifesto açıklandı: 1000 proje vardı, 400 projeye öncelik verildi. İlk 100 günde öncelikli olarak 400 proje Çin'den alınacak yeni dış borçların desteğiyle gerçekleşecek.

Borçla millet bahçesi.

Borçla kıraathane.

Borçla işsize para.

Borçla Rus dana eti.

Borçla Kanal İstanbul.

Borçla üç katlı tünel.

Borçla emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi. Borçla ölü Emlak Bankası diriltme. Borçla kamu bankasından imar barışı kredisi ve borçla kamu bankası görev zararını örtme.

Böyle uzayıp gider.

Yaz, yaz!

Liste bitmez.

* * *

Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmamış olsaydı; bugün 1 dolar= 5 milyon TL olacaktı. Allah yüzümüze baktı, TL'den 6 sıfır atıldı da bugün 1 dolar= 5 TL'yi geçti diye yazabiliyoruz.

5 TL ne ki?

Suriyeli mülteciye ver.

Yüzünü buruşturuyor.

Sırf bu yüzden bile kahrolası ABD Doları'nı bozdurup, bize yeni borçlar veren Çin Yuanı'na geçmeliyiz.

1 Yuan= 0.74 TL.

74 TL veriyorsun.

100 Çin Yuanı alıyorsun. Milli duruşta özgüvenin artıyor! Oysa 6 sıfırı atılmış TL ile bile 100 ABD Doları almak için 500 TL'den fazla ödemek zorunda kalıyorsun, özgüvenin yıkılıyor!

Satalım dolarları.

Alalım yuanları.

Milli ve yerli ekonomik savaşımıza omuz verelim. Çoğalsın millet bahçelerimiz ve müzelerden dönüşme kıraathanelerimiz. Müzeler, kek ile çayı bedava dağıtan kıraathanelere dönüştürülecek. Sanıyorum yani kuvvetle tahmin ediyorum; müzeden dönüşme kıraathane projelerimizde de, tıpkı köprü, otoyol, tüp geçit, hastane, havaalanları yapımında olduğu gibi, “devletten bir kuruş para” çıkmayacak. Beleş kek ve çay ikramlı kıraathaneleri, “yap-işlet-devret” adlı mucize finansman modeli ile AKP'li işadamları Çin'den yuan kredisi alarak yapacaklar. Bunun karşılığında devlet kıraathane işleticisine “beleş kek seven müşteri garantisi” verecek. Önümüzdeki yıl belediye seçimleri var, iktidar partisi “ müşteri garantili kıraathane projesiyle” oyları yine toplayacak.

* * *

Böylece!

Çin Yuanı borçlanarak ekonomik savaşı kazanacağız.