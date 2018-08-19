Cebinden bir liste çıktı!

Ömrünü kitaplarla geçirdi. Eline kazayla para geçse hemen kitaplara yatırıyordu. İnsan ayırmaz, çocukla çocuk, fakirle fakir, bilginle bilgin, deliyle deli olurdu. Söz kitaptan açılırsa seçiciydi.

Okunan kitaplar var.

Sözü edilen kitaplar.

Bir de sarsan kitaplar.

En iyi kitaplar okuyana bilmediği konularda konuşacak bilgileri sunanlar değildi. Soruyu ortaya koyan ve cevabı okurun vermesine pencere açanlara; “işte kitap…” derdi. Kitapları “sarsan ve çıldırtan sevgilileri” yapmıştı. Türkiye'de sarsacak kitaplar yazılmış fakat yazarları unutulmuştu. Oysa bu insanlar ve yazdıkları unutulmak bir yana “Türkiye'nin can yeleği” olmalıydı. Can yeleksiz yaşamayı seçtiğimizi düşünüyordu.

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Felsefe:

Vehbi Eralp. Macit Gökberk. Hilmi Ziya Ülken. Uluğ Nutku, Afşar Timuçin. Nermi Uygur. Ahmet Arslan.

Sosyoloji:

Nurettin Şazi Kösemihal. Taner Timur. Mübeccel Kıray. Niyazi Berkes. Baykan Sezer. Mübeccel Kıray. Ahmet Şükrü Esmer. Cahit Tanyol. Cavit Orhan Tütengil. Muzaffer Sencer.

Tarih:

Ömer Lütfi Barkan. Halil İnalcık. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Enver Ziya Karal. Yusuf Akçura. Mehmet Genç.

Sosyalizm:

Kerim Sadi. Selahattin Hilav. Cenap Karakaya. Veysel Atayman. Metin Çulhaoğlu. Kenan Somer. Tanıl Bora. Mete Tunçay.

Ekonomi:

Mehmet Selik. Gülten Kazgan. Sadun Aren. Tuncer Bulutay. Ahmet Kılıçbay. Korkut Boratav.

Genel Kültür:

Adnan Adıvar. Şerif Mardin. Tahsin Yücel. Cemil Meriç.

Din ve İnanç:

İzmirli İsmail Hakkı. Abdülbaki Gölpınarlı. Hasan Basri Çantay. Elmalılı Hamdi Yazır. Ömer Nasuhi Dilmen. Yaşar Nuri Öztürk.

Edebiyat:

Fuat Köprülü. Ahmet Hamdi Tanpınar. İsmail Habib Sevük. Mustafa Nihat Ozon. Ali Nihat Tarlan. Sabahattin Eyüboğlu. Orhan Kemal.

Hukuk:

Ebil'ula Mardin. Sıddık Sami Onar. Recai Galip Okandan. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Tarık Zafer Tunaya.

Estetik: İsmail Tunalı.

Mitoloji: Ezra Erhat.

Mantık: Cemal Yıldırım.

Sanat Tarihi: Doğan Kuban.

Psikoloji: Muzaffer Şerif.

Antropoloji: Şevket Aziz Kansu.

Halk bilim: Pertev Naili Boratav.

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Yalçın Sayın, reel komünizm çöktü, diyalektik ve tarihi materyalizmin yaşadığına hep inandı. Asla dönmedi, komünist kalarak dün İstanbul Aksaray'da öldü. Evi barkı, malı, mülkü, parası pulu hiç olmadı, cebinden kefen parası değil yukarıdaki liste çıktı. 77 yılda biriktirdiği tek serveti bu listeydi.