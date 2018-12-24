Çok istek geldi “Fetokulli” yazısını yayınlıyorum!

Çok sayıda e-postal (sayabildiğim 570) ve çok sayıda da telefon geldi. Okurlar, diyor ki: 9 yıl önce Fetullah Gülen ve cemaati, iktidarın bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti önde gelenleri, gazeteciyim diyenlerin nerdeyse yarısı tarafından el üstünde tutuluyordu. Pensilvanya'da onu görmek neredeyse “umre yapmış” mertebesine çıkartılmıştı. Sen “Fetokolli” başlıklı yazı yazmışsın. Aradık o yazıyı bilgisayar ortamında bulamadık.

Okurun hakkı var.

Görmek, tamamını okumak ister. Umumi arzu üzerine işte o yazı:

Fetokulli!

Ben de yaparım.

Yazılarımda; hortumdan “hortumlama”, dişliden “arsa dişleme”, çalıktan “devlet bankası Çalıklama” çıkartırım.

Halk beğenirse tutar.

“Hortumlama” tuttu.

Halk da kullanıyor.

Bir din büyüğü sayılan ve polise, orduya, milli eğitime, sağlığa, yargıya, basına, siyasi partilere, derin devlete, nurculuğa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne, Orta Asya'ya, Afrika'ya sızmış hatırı sayılır okumuş, iyi eğitimli, paralı ve zengin bir cemaat yaratabilmeyi başarmış Fethullah Gülen Hocaefendi (!) de geçen hafta “kelimeden kavram türetme” girişiminde bulundu. GATA'dan “Gata'kulli” anlatımını çıkardı. Ve kendince bu şahane buluşunu da Amerika'da Pensilvanya'da her gün 30-40 ziyaretçisinin geldiği orman içinde lüks villasında “inzivaya çekilmiş” haldeyken (!) Türkiye'den davet edip yedirip içirdiği gazetecilere açıkladı.

★★★

GATA'dan “Gata'kulli” türetilirse Fethullah'tan da “Feto'kulli” üretilebilir.

“Fetokulli” tutar.

Güzel dilimiz zenginleşir.

Fethullah Hocaefendi'nin(!) bütün hayatı incelendiğinde sürekli olarak “Feto”dan “kulli”ye paralel geçişlerle dolu olduğu görülür. Kendisi Edirne'de sıradan bir müezzinken İzmir Bornova'ya vaiz olarak atanıp “paralel geçiş” yaptırılınca “Fetokullileşme” de ana rahmine düştü. Bilen bilir; o yıllarda İslamcı hareket parsellenmiş; okumuşları kucaklayan “Milli Mücadeleciler,” esnafları kucaklayan “Erbakan'ın Refah hareketi,” “ya sev ya terk etçilerin” ülkücüleri üç koldan giderken ve çok güçlü bir “nurculuk hareketi” de dipten derinden “milli cephe hükümetleri kurabilecek” muhafazakar halk destekleri bulurken; bunları bölüp gücünü azaltacak bir nefesi keskin hocaya ihtiyaç büyümüştü.

Desteklendi.

Gözetildi.

Teşvik edildi.

Gerektiğinde paralel geçişler her zaman yapıldı. Bugün Ergenekon'dan tutuklanıp sorgu altına alınan ve içeri atılan generallere yapılanlar; kafaları bastırılıp polis otosuna sokmalar, sabahın şafağında evinden almalar, iddianame hazırlamadan bir yıl hapiste tutmalar, gizli olan hazırlık soruşturmasını gazetecilere sızdırıp itibar zedelemeler ve belden aşağı vurmalar Fethullah Hoca'ya da yapılabileceği için ABD'ye paralel geçişine izin verildi. Bazen yoğun bakımda serum şişesiyle yaşamaya çalışıyor diye haberler de uçurularak ve Hocaefendi'den de “vatan hasreti çekiyorum” demeçleri alınarak, bu ülkede “Fetokullinin şahı” yapıldı, yapılıyor.

★★★

Hocaefendi ölüyor dendi.

Hoca turp gibi çıktı.

Amerika'dan iç siyaset demeçleri yağdırıyor, “beraat ettim ama Türkiye'ye dönersem iktidarı sıkıntıya sokarım” diyerek Başbakan Tayyip Erdoğan'a mavi boncuklar gönderiyor. Villalarda ağırladıklarıyla 40 konuklu sohbetler yapıyor. Kendisini ziyaret etmeye Pensilvanya'ya götürülen gazetecilere de “Hoca inzivaya çekilmişti… Zikir halindeydi” diye yazılar yazdırılıyor.

Villada 40 konuklu inziva!

Siyaset sohbetli zikir!

Başbakan'a mavi boncuk.

ABD'ye yüksek hoşgörü.

Emekli generallere çamur!

Tam Fetokulli!

(Necati Doğru. Vatan Gazetesi. 09/03/2009)

★★★

Bu yazının basılı olduğu gazeteden 1 adet bulabildim. Onu mahkemeye götüreceğim ve gazetecilerin yarısından fazlası Fetullah'ın etrafında pervane olduğu yıllarda “bu yazıyı 9 yıl önce yazan bir yazar nasıl olur da bilerek ve isteyerek (yani kasıtlı) FETÖ'ye yardımcı olur?” diye soracağım.