Elektrikli traktör! Damat yağlama!

“Tasın içindeki suyu kim içti” diye dövüneceğimiz günlere girdik. Şaşırtıcı gelişmeler var. Varlık Fonu Başkanlığı'na cumhurbaşkanı kendisini tayin etti. Yardımcılığına ise ”Damat Bakanı” getirdi. 16 bakan içinde “Varlık Fonu'nu daha da büyütme bilgisine, görgüsüne, liyakatına sahip” başka biri demek ki arandı, arandı da bulunamadı.

16 bakan!

1 damat etmiyor.

Adı üstünde:

Varlık Fonu A.Ş.

Ticaret Kanunu'na ve diğer özel hükümlere tabi bir anonim şirket olan Varlık Fonu A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı cumhurbaşkanı olur mu? Onun da yardımcısı damat olur mu? Dün ayrıca bakan müşavirliklerine yapılacak atamalarda cumhurbaşkanı izni şartı getirildi. Mesleğe alımlarda yapılacak özel yarışma sınavları da cumhurbaşkanı iznine bağlandı. Hısım ve akrabayı kayırma ve kollama üzerine kurulu dandik devlet kapitalizmine geçtik. Okurlarım e -posta yoluyla bana; “Bir zamanlar çok geri kalmış Afrika ülkesi Zimbabwe'de Devlet Başkanı Mugabe'ye piyangodan büyük ödül çıkmıştı, Türkiye Mozambik olmaya mı gidiyor?” diye sordular.

Ben nerden bileyim!

Sizin de gözünüz var.

Görün!

★★★

Ben görünene bakıyorum.

“Damat yağlama” görüyorum.

Hemen her gün her saatte “kayınpeder” ve iki günde bir “Berat Damat” ayda birkaç kez de “Selçuk Damat” yağcılığı gazetelerin manşetinde yar alıyor. Bir damat Londra'ya para bulmaya gidiyor; “11 trilyon doları yönetenler bakanımızı soluk almadan dinledi” diye manşet haber yazılıyor, TV'lerde döndürülüyor. Dinlediler de sonuç ne oldu? Maksat haber vermek değil; “damat yağlayıp” Cumhurbaşkanı'nın gözüne girmek. Önceki gün de “Selçuk Damat'ın insansız savaş uçağı yapmakta olduğu ve 2023'den önce uçuracağı” bol magazin içerikli anlatılıyordu.

★★★

Yeni haber de değildi.

Savaş uçağı yapacağız.

Yazılımı da yerli olacak.

Tamam savaş uçağı yapalım ama Türkiye'nin şu anda “elektrikli traktör üretip çiftçinin hizmetine verdiğini de” konuşuyor olması ve onunla övünmesi gerekirdi. Türkiye'nin köylüleri, bugün güneşten sağladığı elektrik enerjisini pillere yükleyen ve onunla da elektrikli traktörle tarlalarını süren, mazot bağımlığından kurtulmuş “yeni dönemi” yaşıyor olmalıydılar. Dünya “araçları hafifletme devrimi” yapıyor. Tren vagonlarının, gemilerin, kamyonların, otobüslerin ve traktörlerin ağırlığını nerdeyse yarı yarıya düşürüp elektrikle çalıştıran döneme geçiyor. Biz içine düştüğümüz ekonomik krizi ve tarımın çökmekte olduğunu bile konuşamıyoruz.

★★★

Geçen gün İngilizler, 300 kilometre hıza çıkabilen, piste ihtiyaç duymadan dikey inip kalkabilen ve elektrikle çalışan “uçan taksilerin” test uçuşu denemelerini yaptılar. Biz de uçuşlar “damat yağlama” üzerine!

Zimbabwe olmaya az kaldı!