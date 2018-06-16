Elmanın düşüşü! Erdoğan’ın inişi!

Newton, fizikçiydi, Londra'da yaşıyordu. O yıl veba salgını patladı. Newton, anneannesinin Londra'dan çok uzaktaki elma bahçesine taşındı. Elma ağacı altında dinlenirken bir elma, rüzgarın etkisiyle, dalından koptu, ayaklarının dibine düştü.

Elma yukarı çıkmıyor.

Niçin aşağı düşüyor?

Newton, evrensel çekim kanunu “elmanın düşüşünü merak ederek” buldu.

Muharrem İnce!

Fizik öğretmeniydi.

Newton ile benzerliği var.

Seçimler yapılıyor.

Erdoğan hep yükseliyor.

Niçin aşağı inmiyor?

Muharrem Öğretmen, “Erdoğan'ın düşüşünü hızlandıran kuvvetleri keşfetmiş olarak” arife günü annesinin Yalova'daki elma bahçesinde istirahate çekildi.

* * *

Newton ile onu izleyen fizikçilerin buluşları sonunda “evreni ve dünyayı 4 kuvvetin yönettiği” ispatlandı. 4 kuvvet olmasaydı ne yıldız, ne gezegen, ne galaksi, ne gece, ne gündüz, ne toprak, ne su… Hiçbir şey olmayacaktı.

1- Şiddetli Kuvvet:

Proton ve nötronları bir arada tutabilecek güçtü. Bu şiddetli kuvvete sahip olan güneş, dünyamızı kendine çekiyor, başı boşluktan kurtarıyordu.

2- Manyetik Kuvvet:

Şiddetli kuvvetten 137 kez daha güçsüz olan Elektro-Manyetik Kuvvet sayesinde maddenin zerreleri bir arada kalabiliyordu.

3- Zayıf Kuvvet:

Şiddetli Kuvvetten 100.000 milyar kez güçsüz olan “Zayıf Kuvvet”, maddenin bozulup başka bir maddeye dönüşmesini, bölünmesini, hatta yok olmasını sağlıyor. Zayıf Kuvvet etkisiyle Güneş, milyarlarca yıldır her gün patlayarak, her saniye kendi kütlesinden 4 küsur milyon ton yitiriyor ama o kadar büyük ki bitmiyor, hâlâ patlıyor ve parlıyor.

4- En Zayıf Kuvvet:

Dört kuvvetin en zayıfı olduğu halde biz dünyalılara en şiddetli kuvvet gibi görünen “kütle çekimi” kuvveti. Okuduklarımdan öğrendiğime göre 1979'da Pakistanlı Abdüssselam'dan bu yana fizikçiler, bu 4 kuvvetin aynı kuvvetten kaynaklandığını göstermeye çalışıyorlar.

* * *

Onlar göstermeye çalışsınlar, fizikçi Muharrem Öğretmen, Erdoğan'ın inişini hızlandıran 4 kuvveti keşfetti, meydanlarda halka ifşa etti.

1- Kibir Kuvveti:

Erdoğan kendini herkesin üstünde gördü, bütün güçleri kendinde toplamaya kalkıştı.

2- Saltanat Kuvveti:

Erdoğan, padişahlık dönemini hatırlatan büyük saraylar yaptırmaya ve gösteriş harcamalarıyla övünerek yılları tüketti.

3- Kendini Alkışlatma Kuvveti.

Erdoğan, parti kurucusu kardeşim dediği Abdullah Gül'ün bahçesine helikopterle general göndererek gözdağı verdi ve iftar sofrasında generalleri kendine alkışlatmayı savundu.

4- Üstünlük Kuvveti.

Erdoğan, iki dudağının arasından dökülecek her sözün kanun sayılacağı bir modeli halka dayattı.

* * *

Elmanın düşüşü.

4 fizik kuvveti.

Erdoğan'ın inişi.

4 toplum kuvveti.