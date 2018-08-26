Eski ortak: Öcü! Yeni ortak: Cici!

Evet yeni şartlar zorladı eski stratejik ortak “öcü” oldu, yeni stratejik ortak “cici” yapıldı.

ABD: Öcü!

Rusya: Cici!

Trump'ın çirkin, saldırgan, kendini beğenmiş, megolaman, kavgacı, popülist, avangelist üslubu ile ABD, Türkiye'yi Putin üsluplu Rusya'ya “iş ve güç birliği” yapmaya itti.

Geldiğimiz son nokta:

Trump: Düşman.

Putin: Dost.

Bizim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, son aylarda Moskova'ya yaptıkları ziyaretleri sıklaştırdılar. Karşılıklı “dayanışma- dost kalma- işbirliği yapma” temennileri dile getirildi. Putin ile son el sıkışma sırasında bizim Dışişleri Bakanı, “Yeni stratejik ortağımız Rusya'dır… Varsın kıskananlar kıskansın…” dedi.

Trump üsluplu ABD:

Türkiye'yi itiyor.

Putin üsluplu Rusya:

Türkiye'yi kucaklıyor.

★★★

Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı iddialı açıklamaya göre; ABD, İngiltere ve Fransa bir olacaklar, “Esad güçleri kimyasal silah kullandı” bahanesiyle Suriye'ye saldıracaklar. Suriye'de yerleşmiş IŞİD ve El Kaide uzantısı terörist kimliği taşıyan örgütler ise “kimyasal silahla sivil halkı vuracak” ve bunu “Esad güçleri yaptı” diye kirli bilgi yayacaklar. Sonuçta sınırımızda yer ile gök yeniden kana bulanacak. 250- 300 bin yeni Suriye vatandaşı daha Türkiye'ye sığınacak. Esad güçleri ile birlikte hareket eden PYD, PKK da “ılımlı muhalifleri” kapana alıp, Türkiye sınırında yeni bir yapılanma hazırlıyorlar.

Ne yapmalı?

Kapsamlı ateşkes!

★★★

Türkiye “kapsamlı ateşkes sağlayabilmek” için Moskova'da Putin ile el sıkışıp, “Yeni stratejik ortağımız Rusya'dır” diye dünyaya ilan etti. ABD, yapımcı ortağı olduğu F-35'i Türkiye'ye vermiyor. Rusya ise aynı anda Türkiye'ye savaş uçağı satmayı teklif ediyor.

Geldiğimiz nokta:

NATO, itiyor.

Şanghay, çekiyor.

Askeri işbirliği kurmayı hedefleyen Şanghay ülkeleri içine Türkiye girerse NATO'dan çıkması gerekiyor.

Yağmurdan, kaçıyoruz.

Havada dolu yüklü bulut!

★★★

Şanghay Birliği'nin liderliğini Çin ile Rusya çekiyor. Çin'de demokrasi yok. Çin devlet başkanı, “ölünceye kadar başkan kalabilmesi” için yasa çıkarttı. Rusya lideri Putin ise 17 yıldır kesintisiz başkanlığını sürdürmek için yapmadığını bırakmadı. Şanghay üyesi diğer ülkeleri de diktatörler yönetiyor.

Hakikat çıplak gezer.

Hakikat çıplak geziyor.