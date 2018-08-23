Hocam size bir soru:

Bayram günü kurban eti yenir fakat kul hakkı da yenir mi?

Hocanın cevabı:

Her türlü insanın günahından ve noksanlığından Allah'ı tenzih ederim.

Bu nasıl bir sorudur?

Kul hakkı hiçbir gün, saat, saniye yenilmez. Bayram günü hiç yenilmez.

Hocam bir soru daha:

Bayram günü kurban etinden kavurma yapılıp yenir fakat üç beş kuruş biriktirdiği parayı dolara, altına yatırmamış, götürüp yastık altına koymamış ve milli ekonomiye katkı olsun diye yerli şirketten hisse senedi almış olanların hakkı bayram günü yenir mi?

– Fesüphanallah

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Hocam yediler.

Arife günü pişirdiler ve bayramın birinci günü yemeye başladılar. Hocam şöyle anlatayım. Hürriyet Gazetesi, ona bağlı TV kanalları ile diğer gazetelerin hepsi eski sahibinden yeni sahibine satıldı. Hürriyet'in yeni sahibine devletin Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi verildi. Yeni sahip Hürriyet'i bu kredi ile satın aldı ve eski sahibine hisse başına yaklaşık 2 TL ödedi. Hocam Hürriyet, devlet bankası kredisi ile alınırsa bunun adı bir gazetenin sahip değiştirmesi midir yoksa “Hürriyet'in devletleştirilmesi” midir?

Fesüphanallah!

Bu konu dini aşar!

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Hocam, “Fesüphanallah çekmekte” ve “dini aşar” demekte haklısınız fakat izin verin devamını anlatayım. Hürriyet'in yeni sahibinin; elinde Hürriyet hissesi bulunan diğer küçük küçük pay sahiplerine de çağırı yapıp, “büyük patrona ödediğim hisse başına 2 TL fiyatı size de vereceğim” demesi gerekirdi. Yani kanun böyle. Hocam bu duruma; “pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü” deniyor. Ancak tam arife günü değişiklik oldu; “küçük pay sahiplerinin pay alım teklif hakkı” buharlaştı. Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne muafiyet getirildi.

Fesüphanallah!

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Evet hocam Hürriyet'te Devlet Hazinesi'nde uzun yıllar çalışmış, iyi yetişmiş, para, finans, şirket, büyük patron, küçük hisse senedi sahibi hakkı konularını iyi bilen Uğur Güres adlı bir yazar vardı. Ekonomi sayfasında yazıyordu. Bu yazar patrona getirilen muafiyetin ona 264 milyon TL avantaj sağladığını söyledi, yazısını basmadılar Hocam, o da gazeteden ayrıldı. Böylece küçük pay sahiplerinin hakkı da kurbanlık koyun gibi bıçağın altına yatırıldı. Milli ve yerli yatırımcı küçük hissedarın elindeki hissenin değeri de 110 kuruşa kadar indi.

– Fesüphanallah!

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Evet Hocam!

Bu bayramda da Süleyman Demirel'in yaptırdığı köprüden bedava geçildi, Tayyip Erdoğan'ın döneminde yapılan köprüler ise yine paralıydı, geçen olmadı fakat geçilmeyenin parasını da, Hazine garantili olduğu için, yine biz geçmeyenler ödedik. Bu durum bayramda kul hakkı yemeye girer mi?

Fesüphanallah!