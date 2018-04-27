Gazetecilere ceza yağdı!

Musa Kart.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Musa Kart, “Ülkeme duyduğum umudu size çaldırtmam” dedi.

Güray Öz.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Güray Öz, “İnsan aklıyla alay ettirmem” dedi.

Hakan Kara.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Hakan Kara, “Yalanın heykelini diktirmem” dedi.

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Ahmet Şık.

7 yıl 6 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Ahmet Şık, “Asıl siz teslim olun” dedi.

Kadri Gürsel.

2 yıl 6 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Kadri Gürsel, “Başım dik, alnım açık, iddiaların hepsi kara yalan, içi boş” dedi.

Bülent Utku.

4 yıl 6 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Bülent Utku, “Adaleti unutan, rotasını kaybeder” dedi.

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Mustafa Kemal Güngör.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Mustafa Kemal Güngör, “Hukukun olmadığı ülkede ot bile bitmez” dedi.

Önder Çelik.

3 yıl 9 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Önder Çelik, ”Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa, sönmez ebedi; her gecenin gündüzü vardır” dedi.

Emre İper.

3 yıl 1 ay 15 gün ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Emre İper, “Hakikat yok, hürriyet var bu yolda” dedi.

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Aydın Engin.

7 yıl 6 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Aydın Engin, “Size yardımcı olamayacağım” dedi.

Hikmet Çetinkaya.

6 yıl 3 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Hikmet Çetinkaya, “Gerçeğin kötü bir huyu vardır, bir gün mutlaka ortaya çıkar” dedi.

Murat Sabuncu.

7 yıl 6 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Murat Sabuncu, “Yanlışlar galip geliyor gibi görünse de doğrular hiçbir zaman yenilmez” dedi.

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Orhan Erinç.

6 yıl 3 ay ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Orhan Erinç, “Kararınızdan çıkanı vicdanınız duysun. Avukatlarıma teşekkür ederim” dedi.

Akın Atalay.

8 yıl 1 ay 15 gün ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. Akın Atalay, “Gerçeğin sesi, sürünün sesi değildir. Kötülüğe karşı direnmekten asla vazgeçmeyiz” dedi.

İsmail Küçükkaya.

16 ay 20 gün ceza yedi.

Hakim son sözünü sordu. İsmail Küçükkaya, “Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” demeyi aklından geçirdi.