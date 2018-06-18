Hesap günü yaklaştı!

Islak sabun gibi kayıyor konular. Keskin bir uyanıklıkla izlenmezse başı da yitip gidecek, sonu da hiçbir zaman bağlanamayacak.

Kaçış yok.

Erdoğan seçim meydanında; “Bir dahaki bayramda köprülerden geçişi ücretsiz yapacağız” sözü verdi.

Pişmanlık dilekçesi!

Son pişmanlık olabilir!

Erdoğan, bir dahaki bayrama iktidar koltuğunda giremeyebilir. Bir dahaki bayramda “hesaba-kitaba çekiliyor” olabilir.

Niçin pahalı köprü?

Niçin pahalı otoyol?

Niçin pahalı hastane?

Niçin pahalı tüp geçit?

Kim kaptı, yedi?

Kim göz yumdu?

Ne karşılığında?

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Ayfer Yılmaz, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevlerini yaptı. Siyasete girdi. Milletvekili seçildi. İki dönem de Devlet Bakanlığı yaptı.

Bilgileri toplamış.

Hesap çıkarmış.

“Erdoğan döneminde ‘Hazine Garantileri' ile yapılan havalimanı, köprü, şehir hastaneleri, otoyollar, tüp geçitleri devlet 30-35 milyar dolara mal edebilirdi” diyor.

60 milyar dolar yatırım.

70 milyar dolar taahhüt.

Toplam: 130 milyar dolar.

Oysa bu projeler 30-35 milyar dolara yapılabilirdi. 100 milyar dolarlık kara delik! Tamamını halk önümüzdeki 20-25 yıl içinde ödeyecek. Sandık iktidar değişikliğine gebe; bu büyük kapkara deliğin mutlaka bir hesap soranı olacaktır. Çünkü Türkiye, yıllar önce kendi halkının vergilerinden toplanmış parayla “milli proje yapmayı başarmış” bir ülkedir.

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35 yıl önceydi.

Gövde ve dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük ve dünyanın da sayılı barajlarından biri olacaktı. 4 milyar dolar gibi bir paraya ihtiyaç vardı. İngiliz, Fransız, Alman, ABD tüm Batı, onların bankaları ve Dünya Bankası, Türkiye'ye karşı söz birliği ettiler. Bu barajı yaparsanız Fırat'ın sularının Irak ve Suriye'ye akışını kesebilirsiniz, biz size bu proje için borç vermeyiz dediler. Türkiye'yi o yıllarda yönetenler, Atatürk Barajı'nı “kendi imkanlarıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak yapma” kararı aldı. Halktan toplanan vergiler ile Türk şirketi Ata İnşaat, projeyi (Urfa Tüneli dahil) yaptı bitirdi. Bu proje bugüne kadar ülke ekonomisine maliyetinin 5 katı katkı sağladı. 20 yılda 15 milyar dolar değerinde elektrik enerjisi üretti. Sulamadaki yıllık getirisi 2.5 milyar doları geçti.

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Merak etmişsinizdir;

Demirel'in projesiydi.

Evren döneminde yapıldı.

Özal döneminde açıldı.