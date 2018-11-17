İnsan yaşadıkça, gördükçe şaşırıyor. O kadar çok intihar etti ve tekrar dirildi ki, sonsuz defalar mezarından hortladı.

Bu yenisi olabilir mi?

Yeni bir Balyoz.

Yeni Ergenekon.

Bunlar “pusu davalarıydılar” ve Genelkurmay Başkanı dahil, ordunun kuvvet komutanları, generalleri, subaylarını hedef almış kumpastılar. TV kameraları eşliğinde evlerinden alındılar. Daha soruşturma başlarken TV'lerde suçlu ilan edildiler. Sahte belgeler, gizli tanıklar, üretilmiş CD'lerle süren davalarla 4- 5 yıl gibi uzun süre hapiste yatırıldılar. Fetullah'ın polise ve yargıya hakim olduğu ve iktidar tarafından da “savcısıyız bu davların…” diyerek desteklediği dönemdi.

Hortlak mı!

Tekrar mı diriliyor!

Dün Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Ne yapmışlar?

Basına ilk sızan bilgilere göre; “Gezi Parkı eylemlerini derinliğine kışkırtmak için yurtdışından ‘Kırmızılı Kadın-Duran Adam' türü profesyonel eylemci getirtmişler. Biber gazi ithalatını engellemeye çalışmışlar. DEPO adı verilen bir mekanda toplantı yaparak Gezi Parkı eylemlerinin günlerce devam etmesine destek sağlamışlar.”

Doğru olabilir mi?

★★★

13 kişi; içlerinde profesörler, üniversitede ders veren insanlar var. Gerçekten “Duran Adam-Piyano Çalan Genç- Kırmızılı Kadın” türü uzmanlaşmış eylemci getirtmiş olabilir mi? Yerleri, yurtları, adresleri belli, kaçacak olsalar şimdiye kadar çoktan kaçabilecek bu insanlar, “yarın gelin ifadenizi alacağız…” diyerek çağırılamaz mıydı? TV kameraları canlı yayını altında bu insanları evlerinden toplamaya ne gerek vardı?

Ne kadar benziyor.

Balyoz da böyle başlamıştı:

Türk uçakları havalanacak.

Camileri bombalayacak.

Dindar-laik ayrışacak.

Birbirine vurdurulacak.

Ordunun komutanı Genelkurmay Başkanı da “terör örgütünün başı” çıkacak.

O puslu günleri yaşadık.

Altından FETÖ çıktı.

★★★

FETÖ darbeye kalkıştı.

Suçüstü yakalandı.

Yargılanıyor.

ABD Başkanı Turmp'ta tavır değişikliği oldu “Fetullah'ı verecek…” haberlerinin çıktığı günün sabahında Balyoz ve Ergenekon baskınlarını hatırlatan anlayışla profesör evlerine TV kameraları eşliğinde gözaltı yapılıyor.

Ben korkarım.

O kadar çok dirildi ki…

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Dünyada restoran Ahirette iman!

Özlem Güvemli'nin yazdığı habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 meclis üyesi Nadir Ataman, Doruk Bulut, Deniz Ercan, “Üsküdar'ın seçkin semti Çengelköy'de fesli Kadir Mısıroğlu'na ait restoranda deniz üstüne doğru 1000 metrekare kaçak yapılmış ilave genişleme için tespit yapılsın…” diye yazılı önerge verdiler. 9 aydır Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul 6 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu harekete geçip kaçağı tespit etmediler. 9 ay içinde fesli Kadir Mısıroğlu'nu önce Cumhurbaşkanı, sonra Diyanet İşleri Başkanı hasta yatağında ziyaret ettiler. Ziyareti kapalı tutmadılar, basın haber yapsın diye servis edilmesine izin verdiler. Bu tablodan; “Dünyada restoran ahirette iman!” mesajı çıktı.