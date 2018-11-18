İmralı’da Rabia olur!

PKK'nın Kandil'deki 3 önemli ismi; Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için ABD, toplam 12 milyon dolar ödül koydu.

Büyük para.

Yakalayana değil.

Yerlerini ihbar edene.

3 ismi yakalayana ise ne kadar verileceği açıklanmadı. Onlar da muhtemelen “25 milyon dolar” ödül alabilir. Bu 3 isim de yakalanırsa İmralı Adası'nda yatan Öcalan'ın yanına konulursa Rabia olur. Rabia, Arapça dörtlü-dördüncü demek.

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ABD Başkanı, sözcüleri PKK'nın Kandil'deki 3 önde gelenini “yakalayıp Türkiye'ye vermeyi” ciddi ciddi teklif ettiler. Bizim Dışişleri Bakanı ile eski Genelkurmay ve yeni Milli Savunma Bakanı, bunun bir aldatmaca ve “PKK'yı PYD'ye dönüştürmenin ve tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin de kuzeyinde bir Kürt Özerk Devleti yaratmanın” sinsice, tilkice, alçakça bir oyun olduğunu söylediler.

Doğrudur.

ABD'den her şey beklenir.

Ancak ortada kararlı bir şekilde “İmralı'yı dörtleyip Rabia” yapma teklifi var. ABD, bu 3 ismi yakalayıp, “gelin alın” derse iktidar adamları ne yapacak?

Salın gitsinler mi diyecek?

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Ne ilginç rastlantı!

Amerikan kaynaklı başka bir “altın ihtimal” daha dillendirildi ve önce ABD basınına sızdırıldı. Sonra da bizim medyaya yansıdı. Buna göre, “uzun yıllar kendini sadece Allah'ın kucağına bırakacağını” söyledikten sonra gidip “Pensilvanya'nın kucağına kıvrılan Fetullah Gülen'i” de ABD, Türkiye'ye postalayacak.

Neyin karşılığı?

Verdik papazı!

Onun karşılığı!

Hayır!

O değil.

Kaşıkçı cinayetinde eldeki kanıtlar “emri verenin” Suudi Prensi Salman olduğunu gösteriyor. Bu kanıtlar Türkiye istihbaratının elinde varmış. ABD ise Suudi Prensi “emri veren cani” olmaktan kurtarmaya çalışıyor. ABD'liler diyorlarmış ki, “Siz Prens'in katliam emrini veren olduğunda ısrar etmeyin biz de size Fetullah'ı gönderelim.”

Doğruysa…

İmralı'da Rabia!

Ve yanında Fetullah!

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Büyük başarı olur.

Önümüz seçim!

Kriz halkı kavuruyor.

Homurtular toplumsal eylemlere dönüşmek üzere. İktidarın İmralı'yı Rabia yapmış ve yanına da Fetulah'ı koymuş tabloya ihtiyacı büyük.

İzleyelim.

Seçim öncesi bu kez rüzgar dış dinamikten esiyor.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Bir annenin adalet arayışına vicdanlar sağır!

Tren raylarının altının yağmur sularıyla oyulabileceği akıl edilseydi ve önlem alınsaydı bu feci kaza olmayacaktı. Çorlu'da 5 ay önce 7 Temmuz günü tren kazasında 25 kişi can verdi. Mısra Öz Sel adlı bir annenin 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ile 45 yaşındaki kocası Hakan Sel de bu kazada hayatını yitirenlerin arasındaydı. Hazırlanan raporlarda, “kazada suçlunun yağmur olmadığı” yazıldı. Acılı eş ve anne Mısra Öz Sel, “bu kazanın sorumluları ortaya çıkartılsın, cezalandırılsın” diye kampanya başlattı. Adalet için sesini duyurmaya çalışıyor. Adalet arayan acılı annenin sesini TCDD Genel Müdürü İsa Aydın ile dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Twitter'dan engelledi. Vicdanlar sağır.