10 milyon imza, 20 milyon tepki, 80 milyon insan sokağa dökülerek “protesto başlatsa”… Katar Emiri'nden “terbiyesiz, küstah, yakışıksız bir cömertlikle” hibe geldiği söylenen saray süslü uçak geri gönderilse… Yok mu bu ülkenin bir sivil toplum örgütü!

İmza kampanyası açsa…

Yok mu bir tarihçi!

Süleymaniye Camii yapılırken İran Şahı Tahamasb'ın terbiyesizlik yaparak gönderdiği altınlar ile mücevherleri Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a vererek; “bu altınlarla mücevherleri harca katın ve caminin temeline atın” dediğini, üç şerefli sol minarenin bu mücevherler ile karılmış harçla yapıldığını ve İran Şahı'nın küstahlığına böyle cevap verildiğini söylese…

Ayıptır!

Bu koca ülke, ekonomik kriz altında inlerken, Katar Emiri'nin süslü arabesk, döviz yutucu harcama canavarı uçağına mı el açar oldu!

Najib Razak örneği!

Pazartesi günü geçti. 24 saat. Salı günü de geçti. Etti 48 saat. Bugün de geçti, geçiyor.

Ses vermediler.

Susmaktalar.

Oysa çok konuşkan insanlardı. İktidar yandaşı gazetelerde ve TV'lerde köşeleri var, her gün yazar, analiz yapar, halkı aydınlatır söyleşilerdi. Ben bu köşede pazartesi günü Türkiye Varlık Fonu yönetimine getirilen yüksek kariyerli, para, finans, satın alma, varlık satma, fon yönetme, sermaye biriktirme konularının uzmanı olmuş Prof. Dr. Kerem Alkin ile Prof. Dr. Oral Erdoğan'a şu soruyu sormuştum:

“Ey hocalar!

Sizi Türkiye Varlık Fonu yönetimine getirdiler, yüklü maaşlar aldınız. Hiçbir şey yapmadınız. Varlık Fonu yönetimine niçin getirilmiştiniz? Size teklif edileni yapmadığınız için mi sizi Varlık Fonu'ndan şutladılar. Cumhurbaşkanı Varlık Fonu Başkanlığı'nı üstlendi, niçin?”

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Bu 2 hoca!

“Najib Razak örneği Türkiye'de de yaşanabilir” diye mi korktular? Malezya'da Najib Razak, 2009'da seçimlerde yüksek oy aldı, Başbakan oldu. Kendisini aynı zamanda “ekonomi bakanı” olarak atadı. “Malezya Devlet Yatırım Fonu”nu ve “Milli Hazine Fonu”nu kurdu. İkisinin başına da kendisini CEO olarak atadı. Başkent Kuala Lumpur'u “finans merkezi” haline getirecekti.

Yaşa Najib!

Öndersin Najib!

Lidersin Najib!

Alkışlarıyla 2015 yılına gelindi. 2015'de Najib'in kişisel banka hesabına, yabancı bir hesaptan 681 milyon dolar yatırıldığı ortaya çıktı.

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Bu kadar dolar?

Ne aldı, ne sattı?

Malezya'da bile bir savcı çıktı. Araştırdı. Najib'in 681 milyon doları başkanı olduğu Malezya Devlet Fonu'ndan aşırdığının izlerine rastladı. Kendisi ise “bu para Suudi Kraliyet Ailesi'nden bana verilmiş kişisel bağıştır” diyordu.

Halk, sokağa döküldü.

Najib'i istifaya çağırdı.

Najib, medyayı baskı altına aldı. Savcı yılmadı, soruşturma derinleşti. Najib savcıyı görevden aldı. Yeni savcı, “delili yok” diyerek dosyayı kapattı. Najib, fonun parasıyla Türkiye'den Sabiha Gökçen Hava Limanı ile Acıbadem Hastaneleri'ni satın aldırdı.

Seçimler oldu.

Najib, seçimi kaybetti.

Savcılık evine baskın yaptı. Baskında ele geçirilen 300 çanta, içinde milyonlarca dolar nakit para ile mücevher bulundu. Najib, “onlar bana damadımın hediyesi” diye savunma yaptı. Tutuklandı. Mahkemede, “hibe dediği 681 milyon doları sadece kendisinin değil parti yöneticilerinin de yediğini” anlattı. Fonun 11 milyar dolar zarara uğratıldığı iddianamede yer aldı. İsviçre Savcılığı, fondan bazı kişisel hesaplara 7 milyar dolar aktarıldığını mahkemeye bildirdi. Devlet fonu parasıyla yatlar, katlar, emlak, mücevhereler, tablolar alınmıştı. Najib, “Bunlardan benim haberim yok… Aldatıldım…” diyerek kendi atadığı yöneticileri suçladı.

Malazya'dan Najib geçti!

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Ey derya Hocalar!

Dilsiz şeytan kalmayın.

Konuşun!

Sizi Türkiye Varlık Fonu'nu yönetin diye aldılar ve niçin bir gecede attılar?