Kandil’e de gireriz! Petrol de buluruz!

Seçim sandığına gitmeye iki haftadan az bir zaman kaldı. Reis'in oyları artmıyor, tersine düşüyor olmalı. Her seçimde Reis'in oylarının “ne kadar da yüksek olduğunu” önceden bildiren anket firmaları nedense bu seçimde sonuç açıklamıyorlar. O firmalardan birinin sahibi en son Fenerbahçe Spor Kulübü seçimlerinde Aziz Yıldırım'a danışmanlık yaptı, Aziz Yıldırım, korkunç oy kaybına uğrayarak, kaybetti.

Aynı son yaşanabilir.

Reis, ilk turda kaybeder.

İkinci turda da zorlanır.

Reis'in anketçileri bu muhtemel sonuç yüzünden suskun, sessiz olmalı.

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3 gösterge:

Gençlerin oyları.

Kararsızların oyları.

Kentlerin oyları.

Tarihi seçimin sonucunu; “gençlerin, kararsızların ve kentlerin oyları” belirleyecek. Referandum sonuçlarında görmüştük. Büyük kentlerde Reis'in oyları, haziran sıcağında kalmış buz kalıbı gibi erimeye başlamıştı.

Erime durmamış olmalı.

Örneğin Reis'in kalesi Konya'da bile CHP adayı Abdüllatif Şener, esnaf dükkanlarını ziyaret ettiğinde “En az 4 milletvekili çıkaracağız…” diyerek karşılanıyor. Abdüllatif Şener, Reis ile birlikte AKP kurucusu olmuş, devlet malı fabrikaların, limanların, tesislerin özelleştirme yoluyla satışında Reis ile ters düştüğü için özelleştirme idaresi onun yönetiminden alınmıştı. Şener de kurucusu olduğu partiden ayrılmıştı.

Konya'ya ne oldu?

Oyları Reis mi itiyor?

Şener mi çekiyor?

Belki de ikisi birden!

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Meydanlarda, yandaş ekranlarda, iftarlarda Reis'in sözlerinde, söylediklerinde, gelecek için önerdiklerinde “kibir- şatafat- güç gösterisi- meydan okuma” var. Dolar artarken, faiz artarken, enflasyon artarken kendisi sürekli “usta oldum… usta oldum…” diyerek büyüklenme sergiliyor. Reis'in rakibi cumhurbaşkanı adayları ise halkın içinde, halktan biri gibi zeybek oynayarak, bisiklete pedal basarak, traktöre binerek, tülbent toplayarak, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek; “birleştiricilik- kardeşlik- hukukun üstünlüğü- yerli üretme- eşit bölüşme- sıfır yolsuzluk- sıfır yeme- sıfır yedirme- şatafattan ve saray yapmaktan vazgeçme- devlet kadrolarını hısım- akraba- partililerle doldurmayı durdurma- yüksek demokrasi- tek adam değil güçlü Meclis- büyük Türk ve Kürt kardeşliği kurma” sözü veriyorlar.

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Özetle!

Seçim sandığına gitmeye 5- 6 gün kala; Reis'in oylarını kurtarmak için bir bakarsınız Kandil'e de gireriz, petrol de buluruz…

ÖZÜR: Dünkü yazıda geçen “Dalalet” kelimesi dalgınlıkla “Delelet” diye çıktı. Doğrusu “Dalalet” olacak. Bağışlayın.