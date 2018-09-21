Berberde tıraş:

20 TL idi.

40 TL'ye çıktı.

Banka kredi faizi.

Yüzde 18'idi.

Yüzde 40 oldu.

Yabancıya konut satış sınırı:

1 milyon dolardı.

250 bin dolara indi.

Türk vatandaşı olabilme bedeli:

2 milyon dolardı.

500 bin dolara düştü.

İşsizlik oranı:

Yüzde 6 idi.

Yüzde 16'ya çıktı.

Konkordato ve iflas:

Konkordatoya giden şirket sayısı yüzde 100; iflas eden esnaf yüzde 50 arttı.

★★★

İşçinin hak araması:

Toplu sözleşme yapmaktı.

Toplu hapse girmek oldu.

Beyaz eşya iç satışları:

Bir ayda yüzde 19 düştü.

Otomotiv iç satışları:

Bir ayda yüzde 53 geriledi.

Konut iç satışı:

Bir ayda yüzde 12.5 azaldı.

Konutta ipotekli satışlar.

Bir ayda yüzde 67 düştü.

Konut kredisi faizi:

Haziranda yüzde 13 idi.

Eylülde yüzde 23'e çıktı.

Kesimlik inek sayısı:

Yem pahalandı.

Kesime giden inek sayısı 1 milyonu geçti.

Ticaret Bakanı'nın önceki gün demeci:

“131 firma 1296 ürüne haksız zam yaptı. 680 ürünün gramajıyla oynandı.”

Dün YEP açıklandı:

Enflasyon hedefi yükseltildi. Büyüme tahmini düşürüldü.

İktidar yazarı Barlas:

“Eğer ülkede kriz yoksa, siyasi liderler toplumu geren öfkeli ve tepkisel konuşmalar da yapmamalıdır” diye yazdı.

★★★

Daha önce iktidarı gözeten “denge yazıları” yazdığı için Hürriyet'e transfer edilen fakat son 1 yıldır doğruları çekinmeden köşesinde dile getirerek “referans yazar” haline gelen Taha Akyol'u gazetesinden attılar. Sıra üç yazıdır doğruları yazan Mehmet Barlas'ı önce “kıvırma” diye uyarmaya ve sonra da atmaya geldi.

Kriz, miriz yok.

Alayı manipülasyon!

Biz kriz yaşamıyoruz.

Kur riskini atlattık.

Türbülanstan geçiyoruz.