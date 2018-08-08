Man Adası dolarları zirve kâr yaptı!

Ben bu konuyu unutup gitmiştim. Avukatımız Ceren Yakışır, aradı “Man Adası Dolarları Gerçek Çıktı” yazınıza savcı “takipsizlik kararı verdi” dedi. Savcı görüşünü şöyle yazmış: “Şikayete konu yazı içeriğinde doğrudan hakaret niteliğinde söz ve bu anlama gelebilecek yorum bulunmadığı… Takibata gerek olmadığı…”

Yani bu kez sıyırdım.

Yeni bir dava yok.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Özcan, “düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri ve düşüncelerini yazmış” diyerek adaletin, mahkemelerin, hakimlerin, avukatların, mahkeme katipleri ile mübaşirlerin zaman ziyan etmelerini önlemiş oldu.

Yaşasın adalet!

* * *

“Giden dolarlar yok. Gelen dolarlar var. Memlekete döviz gelmiş. Yani dolarlar gerçek. Dekontlar ise hakiki. Alıcılar ise hayattalar. Man Adası'ndaki şirketin Halk Bankası Galata Şubesi hesabından 15 milyon dolar, enişte, dünür, kardeş, oğulun Türkiye'deki banka hesaplarına gönderilmiş. Bu aile boyu 15 milyon dolar yurtdışında nasıl kazanıldı? Bu kazancın vergisi ödendi mi? Ödendiyse nerede ödendi? Enişte, dünür, kardeş ve oğul Man Adası'nda şirketi hangi ticari amaç gözeterek kurdular? 15 milyon doların kazanılması sırasında bir “kara para aklama” girişimi oldu mu? Vergi kaçırma teşebbüsü yaşandı mı? Bu para nasıl kazanıldı? Vergisi ödendi mi? Ödenmeyip vergi muafiyetlerinden, vergi aflarından faydalanma mı oldu? Maliye Bakanı, vergi müfettişlerini harekete geçirip, topluma “15 milyon doların nasıl kazanıldığını, vergisinin verilip verilmediğini” açıklamaya mecbur bir noktaya geldi. İnşallah açıklayacak!…” diye uzayıp giden yazıma Cumhurbaşkanı'nın avukatı Ahmet Özel, “bu yazıda hakaret var…” diyerek savcılığa baş vurmuştu.

Görüyorsunuz.

Yazıda hakaret yok.

Sadece “15 milyon doların Türkiye'ye geldiği gerçek. Bu para nasıl, nerede kazanıldı?” sorusu var.

* * *

Bir yılı dolacak.

Soruya cevap yok.

Bir yıl içinde Türk lirası, dolar karşısında erim erim eridi. Bütün dolar sahipleri olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın eniştesi, dünürü, kardeşi, oğlu da yüksek getiri elde etti. Dolar sahipleri, ellerindeki ya da hesaplarındaki doları bozdurmak için “yüzde 50 faizli süper bono” çıkarılacak günü bekliyorlar. Ben eski soruya cevap almadım. Yenisini sorayım: “Acaba, dünür, enişte, kardeş, oğul cumhurbaşkanının son çağırısı üzerine dolarları bozdurup, TL'ye geçtiler mi?”