Geldiğimiz nokta; tavuklar bir deri bir kemik. Bütün yemi horozlar yiyor. Tavuğa yem kalmıyor. Tavuk da yumurtadan kesiliyor. Yumurtadan kesilen tavuğu kümesten atarlar. Bu gidişle bütün tavuklar yumurtadan kesilecek.

Kümes horozlara kalacak.

İstediğin kadar kümesin horozu benim de; yumurtlayacak tavuğun yoksa ne fayda! Alman Şansölyesi Merkel, “tavukların bir deri bir kemik kaldığı” kümesi görünce Berlin'den; “Ekonomik refaha sahip Türkiye istiyoruz. Bu da bizim çıkarımızadır. Tabii ki, her şey yapılmalıdır” diye destek, umut, moral, dayanışma elini uzattı.

Merkel Bacı!

Reis'in ilacı!

* * *

İlaç yutmaya mecbur duruma gelmemeliydik. ABD kabadayısının “Türkiye'ye dayılanmayı” dolar üzerinden ateş etmeye götüreceğini, ülkeyi yönetenler görmeliydi.

Trump, herkese kabadayı.

Fakat sadece TL düşüşte.

Gerçek bu.

Yine masal anlatıyorlar.

Ekonominin sağlam olmaktan çıkıp kırılganlığa geçişi; dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un “betondan ve arsadan rant doğurtma merkezi Şişli'de” Turmp Towers Hill'in açılışını yaptığı günlere rastlar. İstanbul'da gökyüzünü yırtarcasına yükselen 37 katlı 43 bin metrekare Turmp Towers'ın açılışına Baba Donald gelmemişti. Kızını göndermiş, Tayyip Erdoğan da açılış konuşmasında “Bu muhteşem mimari eserleri İstanbul ve dünyamıza kazandıran herkese milletim adına teşekkür ederim” demişti. ABD'nin gayrı menkul devi Trump, o sırada Başkan değildi ve İstanbul Şişli'deki çirkin eserden yüklü kazanç elde etti. Türk ekonomisinin sağlamlığını yitirip “kırılgan olması” işte bu iş merkezleri, kuleler, AVM'ler, rezidansların dikilmesi hızlanınca başladı.

* * *

Borçlanıldı.

Betona gömüldü.

Bankalar buldukları dış borçları hane halkına “konut satın alsın” diye kredi olarak sundular. Şişkin kârlar elde ettiler. En kayrılan sektör inşaat oldu; “İnşaat ya Resullulah” başlıklı analiz yazıları okumaya başladık. Hükümet de “milli geliri büyütüyoruz…” diye öğünerek yılları bitirdi. Sonuç: ithalata bağımlı döviz yutan sanayi, samanı bile dışardan alacak duruma düşen tarım, özelleştirmenin yabancılaştırmaya dönüştürülerek sata sata bitirilen devlet fabrikalarıyla Türkiye ekonomisi yüksek cari açıklı kırılgan yapıya saplandı. Ekonomi kırılgan olmasaydı Trump'ın çelmesi vız gelirdi.

* * *

Merkel Bacı!

Reis'e ilacı söyledi.

Hukuk.

Adalet.

Ahlak.

Parlamenter demokrasi.

Nitelikli eğitim.

Horozlanmayan yönetim.

ABD sadece Türkiye'yi değil AB'yi de diz çöktürmek istiyor. Avrupa Birliği'nin (AB'nin) lider ülkesi Almanya, cari açık değil cari fazla veriyor ve dışardan borç bulup parayı “betona” gömerek Almanya olunamıyor.