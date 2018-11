Meyvesi Uganda’dan!

17 yıllık İslamcı iktidar, en parlak kültür meyvelerini verdiği dönemine girdi. Türkiye Cumhuriyeti Uganda Büyükelçiliği ise Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaparken “Tanrıların Kralı Zeus ile kızı Helen'in kılığına” girdi.

Zeus, tanrıların tanrısıdır.

Fakat acizin de acizidir.

Arzularını gemleyemez.

Nefsine köpeklik eder.

Mitoloji tarihçisi Homeros'un yazdığına göre zampara Zeus, rahibelik yapan süt beyaz tenli İO'ya abayı yaktı. Zeus'un karısı Hera ise kıskanç bir kadındır. Zeus, kıskançlığın pahalıya patlayacağını bildiği için İO'yu kara bir buluta sardı, sakladı. Gizli gizli sevişmeye başladı.

Hera, hileyi çaktı.

Kara buluta üfledi.

Süt beyaz İO ortaya çıkarken Zeus, onu buzağı yaptı. Hera, Zeus'a “Sevgilim, bu buzağıyı bana hediye et…” diye cilve yaptı. Zeus, çaresiz buzağıyı hediye etti. Hera, buzağıyı gözetime alsın diye 100 gözlü Argos'a emanet etti. Zeus ise öz oğlu hayvan hırsızı Hermes'i buzağıyı yani beyaz tenli kızı kurtarmaya gönderdi.

★★★

Hermes, kavalını çıkardı.

Dudaklarına götürdü.

Bir ninni çaldı.

100 gözlü Argos'un 100 gözü de uykuya yattı. Hermes, buzağıyı (İÖ) çaldı ve yemyeşil kırlarda, çiçekli bayırlarda koşsun diye özgür bıraktı. Hera, buzağıya kara iri bir at sineğini musallat etti. Böylece Zeus'un kız ile sevişmesinin önünü kesmeye çalıştı.

Buzağı kaçar.

At sineği kovalar.

Zeus'un eli maslahatında.

İO böyle kaça kaça at sineğinden kurtulmaya çalışırken İstanbul Boğaziçi'ni geçer. Boğaziçi'nin adı Bosphorus (Buzağı geçidi) kalır.

İO, Kafkas dağlarına kaçar.

Orada Prometheus'u bulur.

Tanrıların ateşinden söz eder.

Prometheus, Kafkaslar'dan kalkıp Ayvalık- Edremit yöresindeki Olimpos Dağı'na gizlice gelir ve “tanrıların ateşini” çalar. Böylece ateşi insan da kullanmaya başlar. Tanrılar ise ateş hırsızını, Kafkas dağlarının yalçın ve uçsuz uçurumuna zincirler. Her an büyüyen yüreğini bir kartal gelir yer…

Mitoloji böyle uzar, gider.

★★★

Yani ne oluyor?

Bizim Uganda Büyükelçisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 17 yıllık İslamcı iktidarın kalkınma modeline uygun düşsün diye kendisini Helen, katibini de Zeus kılığına sokmayı uygun görmüş. Niçin? Çünkü İslamcı iktidar, Bosphorus'a (Boğaziçi'ne) üçüncü köprüyü yapan yandaş müteahhitlere taşıt talebi yaratabilmek için Atatürk Havalimanı'nı battal etti.

İlk meyvesi Uganda'dan!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Diri Cengiz ölü Şarık'ın altında kaldı!

Gerçek vergi rekortmeni fakir, işçi, memur, köylü, emekli, orta tabaka insanlardır. Peynir alıyor üstünde vergi, ekmek alıyor üstünde vergi, elektrik, doğalgaz, su faturasının yarısından fazlası vergi. Halkın satın aldığı mallar üzerinden toplanan ÖTV ve KDV adı verilen bu dolaylı vergiler yüzde 60'ı aştı. Kazanç ve gelirlerden doğrudan alınan gelir vergisi yüzde 40'ın altına indi. Yeni gelir vergisi rekortmenleri listesi ise dün açıklandı. Yine eski isimler; Koç'lar, Sabancı'lar, Tara'lar listenin ön sıralarında yer aldı. Tayyip Erdoğan döneminin zenginleri listede yine yoklar. Allah rahmet eylesin Enka İnşaat'ın sahibi ölü Şarık Tara, bu yıl en yüksek vergiyi veren oldu. Cengiz İnşaat'ın sahibi diri Mehmet Cengiz, listede yer alamadı. Diri Cengiz, ölü Şarık'ın altında kaldı!