Mühür ile pusula!

Pusula: İyi haftalar.

Mühür: Sana da.

Pusula: Komisyondan çıktı.

Mühür: Ne çıktı?

Pusula: Bas mührü… (!)

Mühür: Anladım.

Pusula: Neyi anladın?

Mühür: Seçmen sandığa gidecek, eline seni (yani seçim pusulasını) verecekler. Seçmen, ittifak partilerinin ikisinin de yuvarlağına beni yani seçim

mührünü vurursa, hatta nerede boşluk görürse oraya bile mühür basarsa bu oylar kabul edilecek. İttifakın oyları diye yazılacak. Oylar sayılmayacak, oylar tartılacak.

Pusula: Evet öyle olacak.

Mühür: İhtiyaç duydular.

Pusula: İhtiyaçtan değil.

Mühür: Neden?

Pusula: Seçim anketi yaptırıyorlar, sonucuna bakıyorlar. Biri ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilecek oyu bulamıyor, diğeri yüzde 10 barajını aşacak oyu alamıyor. İki parti de düzenin partisi oldu. Düzen dökülüyor. Halk onlardan bıktı. Bu yüzden ittifak formülü ve kılıf hazırlanıyor.

* * *

Mühür: Neye kılıf?

Pusula: Çalınacak mızrağa.

Mühür: Mızrak nedir?

Pusula: Seçimlerdir.

Mühür: Ne yapacaklar?

Pusula: Her şeyi yapacaklar.

Mühür: Yani “Bizim seçim kaybetme lüksümüz yok” demeye getiriyorlar. Seçimleri almak için her yolu deneyecekler. Eskiden olmuş bir olayı hatırlatayım. Bir uyuşturucu kaçakçısı vardı. Adam uyuşturucudan yattı, çıktı. İşadamıyım diye kaysısı meşhur bir Anadolu şehrimizin futbol kulübüne başkan oldu. Başkan olur olmaz basına ilk demecini verdi. Hile ise hile… Şike ise şike…

Ne gerekiyorsa yapacağız, futbol takımımızı şampiyon yapacağız dedi.

Pusula: Şike ise şike!

Mühür: Evet hile ise hile!

Pusula: Seçmeni de alık, aptal, embesil, mührü seçeceği partinin yuvarlağına bile vurmaktan aciz geri zekalı durumuna düşürdüler.

Mühür: Çünkü “Oyların teki bile ziyan olmasın” gerekçesiyle seçmen 2 ittifak partisinin yuvarlağına da mühür basarsa geçerli sayıyorlar. Oysa barajı sıfıra indirseler; böyle dalgadümene gerek kalmayacak. Seçmeni aşağılamayı bile göze aldılar.

* * *

Pusula: Aşağılama bir değil.

Mühür: Öbürü nedir?

Pusula: Sandık kurulu başkanları da aşağılanıyor. Tembel, miskin, unutkan, mıymıntı, geri zekalı yerine konuldu sandık kurulu başkanları…

Mühür: Evet hem de onların yardımcıları… Sandık kurulu başkanı seçim günü kendisine teslim edilen seçim pusulalarının arkasını mühürlemeyi unutursa o pusula da geçerli sayılacak.

Pusula: Sinemaya gidiyorsun.

Mühür: Filmi izlemeyi unutuyorsun.

Pusula: Sofraya oturuyorsun.

Mühür: Yemek yemeyi unutuyorsun.

Pusula: Banyoya giriyorsun.

Mühür: Yıkanmayı unutuyorsun.

Pusula: Adını soruyorlar.

Mühür: Adını unutuyorsun.

Pusula: Evet aynen bu saydığın unutkan duruma indirdiler sandık kurulu başkanlarını…

Mühür: Üstelik sandık kurulu başkanlarını da devlet memurlarından yapacaklarmış.

Pusula: Hile ise hile.

Mühür: Şike ise şike.

Pusula: Komisyondan çıktı.

Mühür: Evet çıktı; adı “Çalınacak mızrağa kılıf kanunu” diye tarihe geçecek. Bu hafta Meclis'te görüşülmeye başlanması bekleniyor.

Pusula: İndir parmak.

Mühür: Kaldır parmak.

Pusula: Kılıfa girmez bu mızrak.