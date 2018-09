Bir yazım da “nihayet” yankı buldu, ses getirdi.

Bugün mutluyum.

Sizinle paylaşacağım.

Yaklaşık 750 gün önce 29 Ağustos 2016'da bu köşede şunları önermiştim:

“Ege Cansen'in fikriydi. Güldürsün ağlanacak halimize ve hem de düşündürsün, uyarı yerine geçsin diye yazmıştım. Bizim TÜBİTAK'ta bilim adamları, bir FETÖMETRE aleti icat etsinler istemiştim. Çünkü Başbakan (750 gün önce başbakan vardı) Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ankara'da iktidara yakın yazarlar; “ordu, polis, adliye dahil tüm devlet çarkının tamamında hâlâ var, ikinci darbe girişimi tehlikesi devam ediyor…” türü açıklamalar yapıyorlardı.

İzle.

Yakala.

Ters kelepçe vur.

Gözaltına al.

Tutukla.

ABD'yi vicdana çağır.

Fethullah'ı iste.

Bitmiyor.

Kökü derinde.

Kazınamıyor.

FETÖMETRE aleti yapılabilse; Fetullah'ın 40 yılda devletin kırk kat derinine yaptığı sızıntı üç günde kazınır!

Yaklaş!

Üfle FETÖMETRE' ye.

Bak bakalım.

Kaç FETÖPROMİL çıktı?

50'nin üstü.

Kesin FETÖ'cüsün!

Alın bunu!

★★★

Böyle bir mucize alete ihtiyaç gittikçe büyüyor. Gözaltına alınıp, sorgulanıp tutuklanan sayısı her gün kabarıyor, genişliyor. İşte size 1 günlük liste:

Isparta eski Valisi alındı.

İzmir eski Valisi alındı.

Üniversite kurucusu.

AKP'li eski il başkanı.

İhlas Holding CEO'su da “FETÖ' den makul şüpheli” diye tutuklandı. Böyle; 7-8 kalemlik listeler hemen her gün gazetelerin sayfalarında yer alır oldu. Geçen gün bir haber vardı: Devlete sızmış ve henüz yakalanamamış olan Fetullahçılar, “birbirini ihbar ederek” açılacak “FETÖ davasını” sulandırmak, hakimleri şaşırtmak, iktidarı açmaza düşürmek istiyorlarmış! Böylece FETÖ'den yargılananların sayısını yüz binlere çıkaracaklar ve iddianameler yazılıp mahkemeler kurulduğunda hakime; “Devletin göremediği bir ihtimali ben de göremedim. Fetullah'ın dini düşünce, hoşgörü ve eğitim hizmetinin şiddete dönüşüp darbeye kalkışacağını Cumhurbaşkanı bile göremedi, her istediğini verdi, ben nasıl göreyim hakim bey diyecekler” sıyrılacaklar. Bunun için Fetullahçı, Fetullahçıyı “o da FETÖ… şu da FETÖ…” diye ihbar ediyor.

Bu doğruysa!

Adaleti bekleyen vatandaşı; icat edilmesi elzem “FETÖMETRE aletine bel bağlama” çaresizliğinden kurtarılmalıyız.”

★★★

Umudumu kesmiştim.

750 gün sonra nihayet!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yayıncı; kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren “mahrem imamları” deşifre edebilecek “FETÖ metre” icat etti. Haber sayfasında ayrıntısını okuyun.

FETÖ metre hayırlı olsun.

Her icadın anası ihtiyaçtır.