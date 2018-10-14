Casus papaz bulalım dedik.

Hani delil?

Verin bizim papazı.

Alın sizin papazı dedik.

Hani hukuk?

Taş çatlasa vermeyiz dedik.

Hani kuvvetin?

Vermediler bizim papazı.

Aldılar kendi papazlarını.

Kaldı tek çare.

Namaza dayan!

Dış dekor döküldü. Kel iyice göründü. 21 yıl İzmir'de yaşamış casus papazın arkası çok güçlü çıktı. Savcı değişti. Mahkemede ifadeler şaştı. Birinci gizli tanık, “ben ondan duydum” dedi. İkinci gizli tanık “ben de öbüründen duydum” dedi. Üçüncü gizli tanık “ben de kapı aralığından işittim” dedi. Elimizdeki casus papaz, FETÖ, PKK ile vidalı dış bölücüdür derken, dava kitabına uyduruldu.

Papaza af çıktı.

Arkasında duran gücün gönderdiği uçakla “Hz. İsa'nın göğe çekilişi havası verilerek” elimizden kaçtı gitti.

Papaz uçtu, uçuruldu.

Adalet hüküm giydi.

Türk yargısı, kayba uğradı.

★★★

Dış devletlerin bastırmasıyla bizim adalet ve hukukun gömlek değiştirir gibi hüküm değiştirmesi vicdan rahatsızlıkları yaratıyordu ama yaşaya yaşaya şerbetlendik.

Vicdan değil.

Manda derisi.

Amerikan devleti bastırıyor. Papaz serbest. Yakın zaman önce de Alman devleti bastırmıştı Deniz Yücel adlı bir tutuklu vardı, o da serbest. Deniz Yücel, serbest bırakıldığında “yurtdışına çıkma yasağı” vardı. Buna rağmen uçağa binip gitmişti. Bu kez, casus papaz serbest bırakıldığında “yurtdışına çıkamaz yasağı” yoktu. Nasıl olsa gidecek, “biz papazın gidiş yasağını da kaldıralım” diye düşünüldü.

Bıraka bıraka şekle uyma.

Bastıra bastıra öğrenme.

★★★

Hızlı öğreniyoruz. Ama bilinçlenme var mı, yok mu ben kestiremiyorum. Amerikan devletinin derdi “dini bütün, taraftarı bol, seveni çok bir papazın Türkiye'de tutuklanması” değildi. Öyle olsaydı, 2 yıl önce, casus papaz tutuklandığında, harekete geçerdi.

Başlangıçta hiç tınmadı.

Aradan 2 yıl geçti.

Amerikan devletinin yeni adamı Trump ile onun yardımcısı Pence, “Papazı bırakın” demeye başladılar. Türk devletini yönetenler ise “siz de bizim papazı postalayın” diye karşılık verdi. Trump ile yardımcısı “bize numara çekmeyin gönderin papazımızı yoksa bedelini ağır ödeyeceksiniz” demeye başladılar.

Bedeli ağır oldu.

Dolar 7.30'u gördü.

ABD, papaz üzerinden Türkiye'yi yönetenlerin burnuna dolar balyozu indirdi.

Papaza af böyle çıktı.

Milli vicdan rahatsız oldu!

Bu da geçer yapıyorlar!