İçeri kimse girmesin diye güvenlik önlemi alınmış: Demirden bir kapı, üstünde büyücek bir kilit. Ancak kapının dört tarafı duvarsız. Nasrettin Hoca'nın ilk türbesi dört tarafı açık ama kapısı sıkı sıkıya kapalı ve kilitliydi.

Nasrettin Hoca!

Güldürürken öğretir.

Ne kadar kilitlersen kilitle yine de gizleyemezsin. TBMM'de bütçe konuşmaları yapılıyor. Milletvekilleri, gizlenenleri, örtülenleri, kapatılanları anlatıyorlar.

Öğreniyoruz.

“Ters Ev Projesini” Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de bütçe konuşması sırasında anlattı. (Dün SÖZCÜ'de Deniz Ayhan'ın haberiydi)

Çatısı toprakta.

Temelleri havada.

Önünde otomobil.

Otomobil de tavanda.

Ters duruyor.

İçeride ev halkı.

Onlar da baş aşağı.

Dışarıdan bak, ters.

İçine gir eşyalar ters!

Bu bir maket.

Ordu Belediyesi'nin eski belediye başkanı “metal yorgunu” oldu diye görevinden istifa ettirilen seçilmiş bir belediye başkanı idi, koltuğundan ittirilmiş belediye başkanı durumuna düşürüldü. Türkiye'de belediyecilik ve yerel demokrasi “başı yerde ayakları havada yürümeye çalışan yaratık haline” getirildi.

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Ters Ev Projesi, “metal yorgunu” diye gönderilen seçilmiş belediye başkanı yerine geçirilen “Atanmış Belediye Başkanı” zamanında yapılmış, bitirilmiş.

Nedir bu Ters Ev!

Ne amaçla yapıldı?

Halk bilgilensin diye yayınlanan belediye bülteninde yer alan bilgilere göre; “Ordu'nun turizmini canlandırmak ve Ordu'yu marka şehir yapmak” için düşünülmüş bir proje. 150 metrekare alan üzerine iki katlı inşa edilmiş ve ters oturtulmuş bir ev. Ordu'yu bölgenin cazibe merkezi yapmayı hedeflemiş.

Ne kadar harcandı?

Hedef tuttu mu?

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığına göre, “Ters Ev için 500 bin TL harcanmış” ama milletvekili Cemal Enginyurt'un söylediğine göre “Ordu'da da yoğun su sıkıntısı ve yol yetersizliği” yaşanıyor.

Cazibe merkezi olacaktı.

Ordu susuz, yolsuz kaldı.

Ordu'nun 3 limanı var.

İşe yaramaz hale geldi.

15 milyon TL harcandı.

Botanik bahçesi yapıldı.

Tam açılış yapılacaktı.

Tersten bir proje geldi.

Botanik bahçesi yıkıldı.

Şehir hastanesi dikildi!

15 milyon TL.

Boşa gitmedi.

Müteahhit zengin edildi. Botanik bahçesi yapılırken halkta heyecan yarattı, iş makinelerinin çalışmasını vatandaşlar ilgiyle izledi. Yaşanmış heyecanlar halkın kazanç hanesine yazıldı.

Nasrettin Hoca uyansa!

Ye kürküm ye diyecek.

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Cemal Enginyurt Ordu'nun MHP milletvekili. MHP, geçen seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de “Botanik bahçesi yapıp yıkan, maketten ters ev dikip şehrin canlı evlerini susuz bırakan projecilik” ile ittifak kurdu.

Ters Ev gibi!

Cazibesi var gibi!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Kavga görüntülü kanka!

Gazeteler ile TV'ler son dakika “ÇEKİLME” haberini verirken ilginç bir kurgu fotoğraf yayınladılar: ABD Başkanı Trump'ın kulağında telefon, Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. Trump'ın paralel hattı ise açık ve danışmanı Bulton'a bağlı. ABD Başkanı bir yandan Erdoğan'a “biz çekileceğiz… Siz girer misiniz…” diye soruyor, “Biz gireceğimizi hep söyledik…” cevabı alınca da paralel hatta bekleyen danışmanına “Suriye'den ABD askerimizi çekilme çalışmasını başlatın” talimatını Erdoğan'ın da duyacağı şekilde veriyor. Trump ile Erdoğan kavgalı gibi duruyorlardı. Kavga görüntülü kanka fotoğrafı oldu. Sonu hayırlı gelir inşallah!