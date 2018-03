Uyanık, 80 bin kişinin 500 milyon lirasını çarptı, Uruguay'a kaçtı. Buldular bu tıfıl tombul oğlanı “Vay ahlaksız… Vay soysuz… Vay yalancı… Allah'tan korkmaz, Hz. Peygamberden utanmaz…” diye kızıp, eşini de sorguda konuşturarak öfke boşaltıyorlar. Bu tıfıl tombul oğlan, büyüklerinden neyi gördüyse onu yapmış. İktidar büyükleri, “memleketin tümünü çiftlik bank” yaptılar. Oğlan da büyüklerinden gördüğünü modelledi.

Milyon tane örnek var.

İşte bir güncel örnek.

Memleket büyüğü!

Memleketin en büyüğü!

Meclis Başkanı!

Meclis'i “Çiftlik Bank” yapmış. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın iyi eğitimli polis korumaları var. Korumalar, Meclis Başkanı, 1 milyon 100 bin TL devlet parası sayılıp alınmış, yabancı ülkelerde üretilmiş Audi A8 lüks makam otomobiline arka koltukta oturmuş giderken onu dışarıdan gelecek her saldırıdan koruyacaklar.

Tamam korusunlar!

* * *

Fakat 80 milyon nüfuslu memleket Meclis Başkanı için bir “Çiftlik Bank” yapılmış. Korumalarına, yaklaşık 3 milyon TL devlet parası sayılarak yine yabancı bir ülkede üretilmiş her biri devlete 590 bin TL'ye mal olan 5 adet Toyota Land Cruiser Prado cip alındı. Türkiye'deki otomobil fabrikalarında Türk işçisinin ürettiği ciplerle Türk Meclis Başkanı korunamıyor!

5 tane 590 bin TL.

5 tane ithal cip.

Ne olacak?

Meclis Başkanı korunacak.

Meclis çiftlik bank olmuş!

İşte başka bir güncel örnek daha: Yüzde 99 hissesi devlete ait TÜBİTAK Marmara Teknokent'in genel müdürü ayda 32 bin TL maaş alıyor. Sayıştay müfettişlerinin tespitine göre, bu devlet müdürü bu kadar yağlı maaş almasına rağmen 23 bin TL kredi kartı harcamasını da devlete ödetti.

Devlet çiftlik bank olmuş!

İşte bir diğer güncel örnek daha: Hükümet bu yılın sadece 2 aylık döneminde örtülü ödenekten 334,5 milyon TL harcama yaptı. Kısa şubat ayında bile bütçe açığı 1.9 milyar TL oldu.

Bütçe, çiftlik bank olmuş.

Diyorum ya!

Yüzlerce örnek var.

Say say bitmez.

İşte bir örnek daha: 8 yıl önce (2010'da) 2.6 milyar TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi, yıllar içinde katlanarak arttı ve 2017 yılında 6.8 milyar TL'ye ulaştı. Diyanet'in kasasına, 8 yılda Bütçe Kanunu ile harcasın diye 38.8 milyar lira devlet parası konuldu. Diyanet her yıl, daha fazla ödenek istedi.

Din, diyanet çiftlik olmuş.

Başka bir örnek: Başbakanlık makam uçağı havuzunda bulunan VIP uçaklara bir yılda 529 milyon TL devlet parası harcandı.

Milletin parası çiftlik olmuş.

* * *

Tıfıl tombul oğlan da Bursa'da bir lokantada bulaşıkçılık yaparken “olana-bitene bakıp, kendine örnekler” alarak; kimi zaman mehter marşı çaldırıp, kimi zaman “Allah yolunda, Rabbim hepimizi korusun…” diyerek kendine bir “Çiftlik Bank” yarattı. Sadece 27 yaşındaydı. Projelerimiz yüzde 30 devlet teşviklidir diye ilan etti. Adını “çiftlik bank” koydu ama aslı eski denenmiş, sonuçları görülmüş “keriz silkeleme” yöntemidir. Uyanık geçinen kimi insanoğlunun içindeki “avantadan zengin olmak, kimsenin yapamadığını yapıp büyük avı yakalamak” kurnazlık fıtratından faydalandı. Ava gidenleri avladı. Tavuklara, danalara, Konya'da arazilere yüksek paralar verme ve “1 koyanın 50 alacağını” vaat etme sürecini başlattı. Aynı politikacı büyükleri gibi…

Başardı!

80 bin kişinin 500 milyonunu çarptı.

Uruguay'a kaçtı.

Büyüklerine kaçış yolu açtı!