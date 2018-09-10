Bugün de kuşları yazayım. Kuşların bizim ülkemizin hep aynı havzalarında toplanması, mavi atlastan gökyüzüne nokta gibi görünecek kadar yükseklere çıkabilmesi, süzülerek göçmen olması, Afrika'nın ortalarına kadar gidip, ilkbaharda aynı noktalara geri gelmesi ülkemizin geleceğiyle de ilgilidir.

Bütün göller güzeldir.

Van Gölü bir tanedir.

Göçmen kuşlar yatağı.

Sazlıklarında toplanırlar.

Hayat bulurlar.

Soluklanırlar.

Göç hazırlığı yaparlar.

Yaklaşmakta olan kışın donduruculuğundan Afrika'nın sıcaklarına her sonbaharda göçerler. Bu sonbahar üzücü bir tablo yaşandı. Van Gölü'nün adı; “Ölüm Gölü” diye anılmaya başladı. Van Erciş'in Erçek ve Çelebibağı Sulak Alanı sazlığında “soluklanıp göçmek için toplanan” birlerce kuş öldü.

Sazlık bataklığa dönüştü.

Üstü kuş ölüsüyle kaplandı.

★★★

Ne oldu?

Neden oldu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Merkezi, Prof. Dr. Logman Aslan'a hazırlattığı raporda; “kuşların ishalden öldüğünü ve ishalin de çevre kirliliğinden doğduğunu” açıkladı.

Uçun kuşlar uçun!

Gelecek sonbaharda yeniden Van Erciş sazlığını “toplanma ve göç hazırlığı yapma mekanı” olarak seçerler mi, bilinmiyor.

Bilinen de var.

Doğu Avrupa'da ve Batı Asya'da havaların soğumasıyla birlikte leylekler, küçük orman kartalları, yılan kartalları, arı şahinler ve diğer yüzlerce tür İstanbul'a gelip“yeni havaalanı inşaat alanında” buluşuyorlar.

Hayat buluyorlar.

Göç hazırlığı yapıyorlar.

Doğa Derneği'nin yaptığı araştırmalara göre göçmen kuşlar İstanbul havalimanı inşaat alanından önce Anadolu'ya uçuyorlar, Anadolu'daki göçmen kuşlarla buluşup çoğalıyorlar. Adana ve Hatay yöresindeki sazlık ve sulak alanlarda toplanıyor ve kışı geçirmek için Suriye'nin kuzeyinden Afrika'nın doğusuna Mozambik'e ve oradan da Kenya'ya doğru uçuyorlar. İlkbaharda yine aynı yolu izleyip İstanbul'da hava limanı inşaat alanında konaklayıp Doğu Avrupa ve Batı Asya'ya geri dönüyorlar.

★★★

Bu son göç hazırlığıdır.

Son kez gelecekler.

Son kez konacaklar.

Son kez göçecekler.

Göçmen kuşlar, toplanıp göç hazırlığı yapabilecekleri yeni havalimanı inşaat alanına son kez uğrayacaklar.

Havalimanına isim aranıyor.

“Abdülhamit” olsun.

“Kara Delik” olsun.

Diyenler var.

Bence “Kuş Kaçıran” olsun.