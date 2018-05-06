Pencereyi aç.

Seslere kulak ver.

Balkona çık.

Konuşulanları dinle.

TV'yi aç.

Gazete sayfalarını çevir.

Umut ufuktan doğdu: Saati ilk ayarlarına yeniden getirme isteği sel oldu.

Bir saat vardı.

Cumhuriyete ayarlanmıştı.

Ayrı düşünüp ayrı davransalar da ve ayrı yaşam tarzlarını benimseyip ayrı partilere oy verseler bile bütün vatandaşlar, bu saatin ilk ayarlarına güvenmekteydi. Cumhuriyet saati; “Egemenliğin padişahtan, bir kişiden, bir aileden, halifeden, tek bir adamdan alınıp kayıtsız şartız tüm millete verilmesine” ayarlanmıştı. Ayarlarıyla oynandı. Cumhuriyet saatini ilk ayarlarına ayarlama umudu doğdu.

* * *

Pencereyi aç.

Seslere kulak ver.

Balkona çık.

Konuşulanları dinle.

TV'yi aç.

Gazeteleri dikkatle izle.

Duyduklarına, gördüklerine, okuduklarına inan. Dünya görüşleri ayrı, programları benzemez, oy verenleri ve oy istedikleri taban farklı partiler; biri solda, diğeri sağda, öbürü ortada, bir başkası uçta bir araya geldiler.

Farklı cümleler seçiyorlar.

Tavır ve tafraları ayrı.

4-5-6 benzemezler.

Fakat tek hedefte birleştiler. Aynı hedefe kilitlendiler: Cumhuriyet saatini 98 yıl önceki; “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Hukukun üstünlüğü- Kuvvetler ayrılığı- Dini siyasete alet etmeyen- Halkı Allah ile aldatmayan- Dış borç bulup yemeyen- Gerçekten tam bağımsız- Eşit gelir dağılımını isteyen” ilk ayarlara geri dönecekleri sözünü veriyorlar.

Ufuktan, umut doğdu.

* * *

Aç gazeteyi.

Saatin ayarını kimin bozduğu haberlerini dikkatlice oku: ABD istihbarat örgütü CIA'nın koruduğu Fetullah Gülen'e gidip onun önünde diz çökenler, yeniden milletvekili olabilmek için iktidar partisi AKP'den aday oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı da görevinden istifa edip, iktidar partisinden milletvekili adayı oldu. Onun yerine koltuğa oturan yeni belediye başkanı AKP'li Uğur Polat'ın, göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş, makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaldırmak oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet saatine ilk ayarı veren Meclis'in başkanıydı.

* * *

Kulaklarını iyice aç.

Seslere kulak ver.

Ufuktan umut doğdu.

Cumhuriyet saati!

İlk ayarlarına dönüyor.