Yaşasın Türkiye!

Bir altın adam.

İki altın adam.

Üç altın adam.

Beş altın adam!

On altın adam!

On beş altın adam!

Bir araya geldiler.

Ülkemizde “adalet olsun” diye eyleme geçtiler. Kimse beklemiyordu. Eşitliğin, özgürlüğün, hakkın, hukukun önüne “paslı teneke tuzağı kurmaya çalışanlara” altın vuruş yaptılar.

On beş altın adam!

Çıkar gözetmedi.

Avanta beklemedi.

“Asrın tuzağı” kurulmuştu. Seçimleri 480 gün öne çekmeyi, “baskın basanındır yapmayı” planladılar. Meclis'ten bir saat içinde “ittifak yasası” geçirdiler. Bahçeli için“barajı sıfıra” indirmiş, buna karşılık diğer partiler; İYİ Parti, Saadet, HDP, CHP'nin“birlikte olamayacaklarını” hesaplamışlardı.

15 altın adam!

Tuzak bozucu oldular.

* * *

Mezhepçilik ve milliyetçi kimlik üzerinden ayıp, lekeli, çağdışı,eski köhnemiş peşin hükümlere ve propagandaya sığındılar.

Başkanı Kemal, Alevi.

Muhafazakar, dindarların partisi Saadet'in, başkanı Alevi olan CHP ile bir araya gelmeyeceğini, Türk milliyetçisi, muhafazakar kökten gelme İYİ Parti'nin de başkanı Alevi olan CHP ile saflaşamayacağını hesapladılar. HDP istese bile CHP, şu dönemde, onunla bir arada olmayı göze alamaz hesabı içindeydiler.

Ava çıkıp avlayacaklardı.

Baskın verip basacaklardı.

AKP-MHP Külliye ittifakı sayesinde Bahçeli, “sıfıra çekilmiş barajı” geçip “sandığa gömülmekten kurtulacak” Meclis'te partisinin başında kalmayı garanti edecekti. Meral Akşener, seçimler 480 gün öne çekildiği için, aday olma hakkını kazanamayacaktı. İki erkek, bir olup, bir kadını saf dışı etmeyi bile çağrıştıracak duruma düşmekten çekinmediler.

15 altın adam çıktı.

Altın vuruş yaptı.

Teneke tuzağı bozdu.

Dört partinin (CHP-Saadet-İYİ Parti-HDP) ittifak kurabileceği ortaya çıktı.

* * *

Sadece 10 gün önceydi.

“Siz de ittifak kurun” diyorlardı. Kemal, koy adaylığını, çık meydana diye yeri göğü yumrukluyorlardı. 15 altın adam, altın vuruşu yaptı. Bugün “Tek gayeleri Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak” diyorlar. Oysa temiz bir vicdanla bakarsak; dört partinin ortaklaşa “hile ve tuzakları savuşturma” altın arayışına girmelerinde; Erdoğan'a da Bahçeli'ye de düşmanlık yok. Tersine, “adaletli olmak- demokrat olmak- her görüşün Meclis'te yer almasına saygılı olmak- çoğulculuğa hürmetli olmak” var. Türkiye,“altın huzmeli bir geleceğin kapısını aralamak” için 15 altın adam çıkardı.

Yaşasın Türkiye!