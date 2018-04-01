Yiye yiye büyüme! Kese kese gelişme!

Bir dönüm, bir dönüm daha, onun yanına bir dönüm daha… Böyle, böyle 10'ar dönümler birbirine ekleniyor toplam 2 bin 500 dönüm toprak oluyor. Toprağın kendisi para yani harcama. Her harcama milli gelir artışı hesaplarına katkı yapıyor.

Yedikçe harcıyorsun.

Harcadıkça yiyorsun.

Yiye yiye büyüyorsun.

Traktöre yakıt koyacaksın. Para. 10 dönümü süreceksin, traktör sürücüsüne maaş, toprak işçilerine yevmiye bu da para. Her dönüme 100 çam ağacı dikeceksin. Ağaçlar da yiyor para.

Ağaç diktin seviniyorsun.

Büyüme hızı yükseliyor.

Övünüyorsun.

Bir de töreni, tantanası, propagandası var. Tören kürsüsü kurmak da para, tören yerine başbakanın, bakanların, partili milletvekillerinin, büyük bürokratların benzin yutan çok pahalı ve dövizle alınmış lüks makam otomobillerinde; önde ve arkada koruma eşliğinde gitmeleri de bir harcama. Bakan otomobilleri ayrı para, koruma cipleri ayrı para. Tören sırasında bakanların konuşmalarını alkışlayacak, slogan atacak partililerin taşınması da para, tören bittikten sonra taşınanların geri gönderilmesi de para.

Harcaya harcaya büyüme.

Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin 2 bin 500 dönüm alanda kurulacağını, Başbakan kendisi açıklamıştı.

Yıllardan 2011 yılıydı.

Başbakan Erdoğan'dı.

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Başbakan'ın bizzat açıkladığına göre, “Milli Botanik Bahçesi projesi vizyon projeler içinde pırlanta gibi ışıyacak bir projeydi” ve paradan, malzemeden, harcamadan esirgenmedi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük botanik bahçesi olacaktı. Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, henüz metal yorgunu olmamış Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, isimleri lazım değil 10'a yakın iktidar partisi milletvekili, tören alanına makam araçları, korumaları, partililerle geldiler. Milli Botanik Bahçesi'nin temeli dualarla alkışlarla atıldı.

Aylardan 31 Ekim.

Yıllardan 2013'tü.

Milli Botanik Bahçesi Vizyon Projesi için harcansın diye 350 milyon TL bütçe hedeflenmişti. Tarım Bakanı Mehdi Eker, 2015 yılında medyayı da çağırıp yaptığı tanıtım toplantısında; “ağaçları son 10 yılda diktik, bizzat kendi ellerimle diktim, bir nevi çocuklarım gibi…” demişti.

Yıllar rüzgar gibi geçti.

Harcaya harcaya geçti.

Yiye yiye, yedire yedire geldik 2018'e ve geçenlerde Vizyon Proje Milli Botanik Bahçesi'nin arazisinin 10 dönümlük bölümündeki yüzlerce çam ağacı hışımla kesildi. Kesmek için harcama yapıldı. Bu da büyüme hesaplarına girdi. Ağaçları alıp götüren de onları paraya çevirdi. Bu da milli gelir hesaplarına bir katkı. Şimdi birileri kalkmış, “Yüzde 7.4 büyüme halkın hayatını iyileştirmeye niçin yansımadı?” diye soruyor.

Ey cahiller!

Siz ekonomiden, büyümeden ne anlarsınız! Vizyon Proje Milli Botanik Bahçesi'nin ağaçları kesilen 10 dönümlük alanına Ankara'da yiye yiye şişmiş devlet bürokrasisine yeni bir hizmet binası yapılacağını, bu binanın harcamasının da gelecek yılın büyüme hesaplarına pozitif katkı vereceğini göz ardı etmektesiniz.

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TMMOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği soruyor: Ağaçların kesilmesi emrini kim verdi? Yetişmeleri için büyük para harcanmış ağaçların başka bir alana nakledilip yaşatılmaları neden düşünülmedi? Milli Botanik Bahçesi'nden 10 dönüm çalarak hizmet binası hangi bakanlık için yapılıyor? 10 dönümünün ağaçlarını kesince Milli Botanik Bahçesi Vizyon Projesi'nin bütünselliği bozulmuş olmayacak mı?