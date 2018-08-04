Yıldırım hızıyla unutuyoruz. Apoletli siyaset, siyaset bulaşmış apolet, hem apolet, hem siyaset; hepsi o salonda yaşandı. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı'nın verdiği bir iftar yemeğiydi. Oğlu Cumhurbaşkanının partisi AKP'den Malatya milletvekili adayı yapılmıştı. Konfederasyon başkanı da “iftar sofrasıyla” AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanına destek veriyordu. General de o toplantıya davet edilmişti.

Siyasi iftar sofrasıydı.

Alkışlar!

Alkışlar!

Alkışlar işe yaradı fakat iftar sofrası ise boşa gitti: Oğul Barış Palandöken, Malatya'dan milletvekili seçilemedi. Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken ise son yapılan zamlara kızdı, “elektrik ve doğal gaza yüzde 9 ile yüzde 14 arasında yapılan büyük zam, enflasyonu azdıracaktır, bu lokomotif zamlar yılbaşına kadar ertelensin” dedi.

* * *

Oğlu seçilseydi!

Baba ile oğul arasında aile içi çatışma çıkacaktı. Oğul, babasına “Zamlara bozulma baba… Ekonominin gereği bu zamlar…” diyecekti. Yeni düzen, “komuta ekonomisi gereği” kuruldu. Söz üstüne söz söylenmeyecek. Yürütme (Başkanlık) zamları yapacak, yasama (Meclis) yapılanı alkışlayacak.

Hep ilk kararı!

Ve son kararı!

Başkan verecek.

Devlet alımları.

Satılacak devlet malları.

Yapılacak ihaleler.

Yeni yatırımlar.

Tüm projeler.

Müteahhitler.

İhracat teşvikleri.

Bütçeler.

Ekonomik sıçrama.

Kültürel kalkınma.

Şirketlerin hedefleri.

Sektörlerin performansı.

Yıllık programlar.

Bölgesel gelişmeler.

Faizler, kurlar.

Uygunluk. Yeterlilik.

Yeni piyasa oluşturma.

Fon (dış borç) bulma.

Sabırlı sermaye temini.

Yerli teknolojiye katkı.

Tarlaya gübre.

Domatese tohum.

Traktöre mazot.

Arazi toplulaştırma.

Kırsal kalkınma.

Kentsel dönüşüm.

Bu konularda ve tüm konularda ilk ve son söz yürütmenin başı Başkan'da olacak. Bakanlar bakacaklar. Meclis'te milletvekilleri maaşlarını alacaklar.

O kadar.

Yeni düzen böyle!

* * *

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun 34 yıldır değişmeyen gün görmüş başkanı böyle olacağını biliyordu. Oğlu bu model için milletvekili olsun diye alkışlı iftar yemeği verdi.

Oğlan seçilemedi.

Baba zamlara bozuluyor.

Bozulma Baba!

Kendi düşen ağlamaz!