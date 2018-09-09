Zirveye selam! Bombaya devam!

Putin demiş ki, “Ben zirve toplantısının naklen yayınladığını” bilmiyordum. O zaman Ruhani de bilmiyordu.

Kayda alma başka.

Naklen yayın başka.

Tarihe belge kalsın diye kayda alınabilir ama “naklen yayın yapılmasına” zirvenin üç tarafı; Putin, Ruhani, Erdoğan birlikte karar verir. Naklen yayınlanınca da bu; “Suriye'ye barış, kardeşlik, bütünlük getirmek için yapılmış zirve toplantısı” olmaktan çıkar ve liderlerin kendi iç seçmenine propaganda yapma buluşmasına dönüşür.

Tahran Zirvesi neydi?

Bir tiyatro muydu?

Daha üzerinden 24 saat geçmedi Rus savaş uçakları havadan, Esad'ın topçuları karadan İdlib'i dün de bombalamaya devam ettiler.

★★★

Ateşkes önerisi kabul görmedi. Putin ile Ruhani'nin, “ateşkesi” kabul etmeyecekleri daha baştan belliydi. O zaman “ateşkes önerisi” niçin yapıldı?

Algınıza ters gelebilir.

Ezberiniz bozulabilir.

Sormak zorundayım.

Naklen zirvede “ateşkes önerisi ABD'ye şirin görünmek için mi” yapıldı? Biliyorsunuz Esad'a karşı savaşan muhaliflerin içlerinde “adları terör örgütü diye anılan” çok sayıda silahlı gurup var.

İdlib'e yerleşmişler.

Putin ve Esad askeri güçleri, İdlib'i Suriye'nin bölünmez bütünlüğü içinde kalması gereken bir şehir olarak gördükleri için muhalifleri bombalıyor, İran da bombalamayı haklı görüyor. İdlib'i silahlı örgütlerin elinden temizlemek istiyorlar ki, Suriye'nin bütünlüğü korunsun, barış gelsin. Sonunda Türkiye de “Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü savunduğu” için zirveye katılıp “barış sağlamada oyuncu olarak” yerini aldı. Ancak ABD, İdlib'i ele geçirmiş muhalifleri tutuyor. Zirve'de Türkiye tarafı,“ateşkes yapılsın” deyince bu lafın doğrudan ABD'ye “bak ben Rusya ve İran ile masaya oturdum ama aslında senin yanındayım” anlamına geldiğini çocuklar bile bilir.

★★★

Dün “Naklen Zirve”nin toplantı tutanağı 12 madde olarak yayınlandı. 12 maddenin içinde “ateşkes önerildiği” bile yazılmadı.

Dün bombalama devam etti.

Rus uçakları ölüm yağdırdı.

İran uçakları Erbil'i vurdu.

Esad varil bombası kullandı.

Tekrar sormak zorundayım.

İzlediğimiz tiyatro muydu?

Zirveye selam!

Bombaya devam!

Perdeleri indirin!

Oyun bitti.