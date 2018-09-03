Bekledim de gelmedin…

Türk vatandaşlarının yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı varlıklarının tekrar Türk ekonomisine dönmesini sağlamak amacıyla; son on yılda 4. kez Varlık Barışı düzenlemesi yapıldığını artık duymayan kalmadı.

En son mayıs ayında yapılan düzenlemeden önceki düzenleme, fiyasko ile sonuçlandığı için, böyle bir dönemde tekrar Varlık Barışı düzenlemesi yapanların bir bildiği vardır diye düşünmüştüm. Galiba bir bildikleri var. Anladığım kadarı ile Türk vatandaşlarının yurtiçinde ve yurtdışında nerede, ne kadar varlığı var, devletçe biliniyor. Bunu nereden biliyorum? Bundan bir buçuk yıl önce, hükümetin en tepesi ile ekonominin lokomotifi 5 Holding'in patronu bir yemekte buluştu. Yemeğin sonuna doğru, tatlı ve kahve bölümüne geçilmeden önce bir liste çıkartılarak; yemeğe katılanları hangi ülkelerde, hangi off-shore'larda ne kadar para ve varlıkları var önlerine konuldu ve bu varlıkların ülkeye getirilmesi istenildi. Sonra ne oldu? Bu iş adamları, varlıklarını ülkemize geri getirmek yerine, Türkiye'de mevcut olanları da hızlı bir şekilde yurtdışına çıkardılar.

PARAYI BAŞKASININ GÖNDERMESİ BİLE SORUN DEĞİL…

En son Varlık Barışı düzenlemesine yer verilen 7143 sayılı Kanun ile ilgili, 4 Seri No'lu Tebliğ yayımlandı.

Buna göre; yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde; bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının, söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi yok.

Bilindiği üzere, şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına Varlık Barışı kapsamına giren varlıkları 18.05.2018 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurtdışında bulunan varlıklarının, şirket adına bildirim veya beyana konu edilmesi mümkündür.

Bu tebliğ ile şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi söz konusudur. Ancak bu varlıkların, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında, şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecektir.

SÜRELER 6 AY UZATILDI

Varlık Barışı ile ilgili süreleri düzenleyen 7143 sayılı Kanun'daki süreler bitim tarihinden itibaren 48 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6 ay daha uzatıldı.

Buna göre; yurtdışı ve yurtiçindeki varlıkları vergi dairelerine 31.05.2019 tarihine kadar bildirmek, yüzde 2 vergiyi 30.06.2019 tarihine kadar ödemek gerekecektir.

Ayrıca tam mükellefler; yurtdışı iştirak satış kazancı, iştirak kazancı ve ticari kazançlarını 30.04.2019 tarihine kadar elde edenler de dahil olmak üzere; 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye'ye transfer etmeleri kaydıyla, Gelir ve Kurumlar Vergisi ödemeyeceklerdir.

PARALAR ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN DEĞİL, DEĞERİ DÜŞEN VARLIKLARI SATIN ALMAK İÇİN Mİ GELECEK?

Ülkemizde yaşanan büyük ekonomik krize rağmen; hâlâ konunun çözümüne yönelik ciddi önlemler almak yerine, ufak tefek rötuşlarla yetiniliyor. Türklerin ve özellikle bu iktidar döneminde ortaya çıkan yeni iş adamlarının, Türkiye dışında ve özellikle off-shore'larda ciddi paralarının olduğunu herkes biliyor.

Dövize kurşun attığımız bir dönemde, bu paraların hâlâ yurda getirilmemesi ve sürenin 6 ay daha uzatılması; bana, ekonomik krizin ezip parçaladığı, yok ettiği ve varlıkları pula döndürdüğü bir Türkiye'ye bu paraların kalanları satın almak üzere geleceğini düşündürüyor.

Hükümet, gerek kendi mensuplarının ve gerekse diğer vatandaşların nerede, ne kadar para ve varlıkları olduğunu bildiğine göre; bu paraların tekrar Türk ekonomisine döndürülmesi ile ilgili olarak, çok büyük bir yemek tertip etmek zorundadır. Bu yemekte de bu uzun liste ortaya konulmalı ve adım atılması sağlanmalıdır. Birilerinin 10 TL'lik varlıklara 1 TL'ye sahip olmasını sağlamak için, 81 milyonluk ülkenin iflasına seyirci kalmak…