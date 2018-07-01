Borç batağı, kötü gidişat umurlarında değil!

Bir seçim daha geçti gitti.

Yıllar önce ilk oy verdiğim seçimi hatırlıyorum… Büyüdüğümü hissettiğim için çok heyecanlıydım.

Ancak bugüne kadar hiçbir seçimde bu kadar heyecanlanmamıştım.

Seçim günü Kağıthane'de bir Kız İmam Hatip okulunda müşahittim. Yan sandıklarda zaman zaman sesler yükselse de bizim sandıkta hiçbir sorun çıkmadan seçimi tamladık.

Yaşadığımız seçim gününe ve seçim sonuçlarına baktığımda değişik duygular içindeyim.

Geçtiğimiz pazar günü gördüm ki AKP organizasyon konusunda gerçekten başarılı. Ders çıkarmak lazım. Gerek parti çalışanları gerekse seçmeni bir birlik içinde ve ne olursa olsun birbirlerini tutuyorlar.

AKP seçmeninin “demokrasi, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü” gibi kavramlarla pek alâkası yok! Ekonominin kötü gidişatına ve ülkenin borç batağına gömülmesine de bakmıyor, partilerine dört elle sarılıyorlar.

Diğer tarafta CHP'ye baktığımda, daha kendi içlerinde organizasyon sorununu çözememişler. Bırakın diğer partileri ve seçmenlerini beğenmemeyi, kendi içlerinde bile birbirlerine bir üsten bakma çabası hâkim.

CHP bu durumu nasıl aşar, aşabilir mi bilemem ama Muharrem İnce sahip çıkmamız gereken değerli bir politikacı.

Enerjisini CHP'yi adam etmek için harcayacağına doğru kişilerle yeni ve taze bir oluşumla ülkesine daha faydalı olacağına inanıyorum.

Tabii bu benim görüşüm.

Diğer tarafta bu seçimde Meral Akşener'in aldatıldığını düşünüyorum. Nerede o mitinglerinde meydanları dolduran hınca hınç kalabalıklar. Sadece alkış için gitmişler oraya demek.

‘‘Asena, Asena…'' diye bağıran seçmenler onu yalnız bıraktı.

Temel Karamollaoğlu da hak ettiği oyu alamadı bence.

Sonuç; iyi oynayan kazandı.

Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

LGS Maratonu

Bu hafta ise ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Lise Giriş Sınavı (LGS) puanları açıklandı.

TEOG sınavının kalkmasının ardından getirilen yeni sistem ise hâlâ birçok veli tarafından çözülememiş durumda.

Kafalarda sorular millet koşuşturup duruyor. Yapılan sınav öyle zordu ki iyi okullarda öğrenim görüp üzerine özel derslerle desteklenen çocuklar bile zorlandı.

Doğal olarak da açıklanan puanlar beklentilerin epey altında oldu.

Öğrencilerin genelinde moral bozukluğu var. Tavan puan 500 olmasına rağmen 367 alan bir öğrenci yüzdelik ortalamada yüzde 6'ya giriyor, siz düşünün.

Bundan sonraki süreçte liseye geçen öğrencileri ve velileri takip etmeleri gereken yoğun bir dönem bekliyor.

Tabii çözebilirlerse… Yakında veliler için de LGS sınavından sonra ne yapılması gerektiğini anlatan kurslar açılırsa hiç şaşmam! Okul seçimi, tercih, başvuru, ön kayıt, kayıt, nakil derken bu maraton birçok veli için eylül ayına kadar sürecek gibi görünüyor.

Allah hepsine kolaylık versin.