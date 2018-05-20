Hani artık “Her şeye alıştık, yadırgamıyoruz” diyoruz ya. Bazı şeylere hiçbir zaman alışılamıyor… Yani biz Türk milleti olarak alışmıyoruz! Halkımız ellerinden alınmak istenen tarihe, kimliğe ve atalarına sahip çıkıp her ne olursa olsun sonunda tepki gösteriyor. Bunda da çok haklı! İzmir'in eski okullarından İzmir Atatürk Lisesi her zaman tepki göstereceğimiz bir skandala sahne oldu. Okul müdürü Selamettin Demirhan, mezuniyet töreninde öğrenciler Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı okumak isteyince onlara engel oldu. Sebep; marşların ‘siyasi içerikli' olmasıymış. Sanki bu marşları dün yazıldılar! Yapılan bu terbiyesizlik üzerine öğrenciler ve veliler müthiş bir tepki gösterdi.

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Benzer olay bir süre önce Antalya'da da oldu. Okullarını müzik yarışmasında temsil etmek için prova yapan bir grup öğrenci İzmir Marşı'nı söyleyince okul yöneticisinden uyarı aldı. Yöneticinin bu uyarıyı verirken söylediği cümle: “Bu marş siyasal bir marş, söylemeyin” olmuştu. Sadece okullar mı? Antalyaspor Kulübü, taraftarların Gençlerbirliği maçında İzmir Marşı'nı söylemesi üzerine marşın söylenmesini eleştirip bunun ‘siyasi slogan' olduğunu belirtti. Esas bu yorumlarıyla spora siyaseti karıştıran bizzat kendileri oldu!

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Çocukluğumuzdan bu yana şehitlerimizi, bu vatan için dökülen kanı düşünerek, gözlerimiz dola dola söylediğimiz marşlar artık bazı kendini bilmezler tarafından ‘siyasi içerikli' kabul ediliyor. Ancak kendisini bu topraklara ve millete ait hissetmeyenler bunun altında siyasi bir yan arar. Marşlarımız, bayramlarımız, bizi, milletimizi birleştiren unsurlardır. Bölen değil! İstiklal Marşımız dahil bütün marşlarımız ya bazı kesimlere yalakalık yapmak isteyen ya da çıkarlarına zarar gelmesin diye onlardan korkanlar tarafından yasaklanmak istenebilir.

Taraf tutma, siyaset yapma konusunda bu kadar hassas davrananlar, dinimizi siyaset malzemesi yapanlara karşı ne gibi tedbirler alıyorlar acaba? Yasaklarla hiçbir fikrin, inancın yok olmayacağını, aksine daha çok taraftar toplayacağını bazıları bir türlü anlamak istemiyorlar. Aslında sorun anlamakta da değil! Sorun ülke çıkarlarından ziyade kendi çıkarlarını düşünen insanların hak etmedikleri makamlara gelmiş olmasında… Bu tür insanlar bugün bazılarını güçlü görüp onlara yalakalık yapmak için marşlarımızı yasaklarlar, yarın rüzgâr değişince en önde marşları onlar söylerler. ‘Söyleme' diyene de küfür ederler! Marşlarımız siyasi değil bu milletin ortak değeridir! Bunu anlamak istemeyenler esas siyaset yapanlardır!