YARIN üzülmemek için BUGÜN VAR

Bugün herkes sandık başına.

Öyle oy kullanmamak, “Oy kullansam ne değişecek?” demek falan yok çünkü gerçekten de tarihi bir gün yaşıyoruz.

Bir oy geleceğimizi değiştirebilir.

Ben rekor katılım bekliyorum.

Bu seçimde daha önceki seçimlerde yaşanan skandalların, hilelerin, yalanların olmamasını diliyorum.

Adil bir seçim olur inşallah.

Hepimiz sandıklarımıza sahip çıkacağız bugün.

Önce vatanımızın, sonrada çocuklarımızın geleceği için… Bizim için… Daha sonra yakınıp, söylenip, şikayet etmemek için…

Atı alan Üsküdar'ı geçmesin diye bugün hepimiz çalışacağız, oylarımıza sahip çıkacağız.

Haydi hayırlısı!

* * *

Ülkemizde yeşile, eğitime, sanata önem verilmediği gibi bunlarla savaşılıyor adeta!

Gördükleri her yeşili betona çeviren ve bunu da medeniyet zanneden bu zihniyet eğitimsiz ve sanat yoksunu olduğu için yaptığı rezilliği ve çirkinliği de görmekten aciz maalesef.

Oysa Atamız ne demiş “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Bizim o damar çoktan imha edildi ne yazık ki!

Eğitim ise hâlâ baltalanmakta!

Köklü üniversitelerimiz nedeni açıklanmadan sudan sebeplerle bölündü.

Şimdi de ülkemize gurur kaynağı sanatçılar yetiştiren en önemli sanat okulumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı ofisine dönüştürülmek üzere tahliye edilmek isteniyor. Üstelik eğitimcilere ve öğrencilere yeni bir yer bile gösterilmeden, bir alternatif sunulmadan.

Tahliye işleminin yapılmaması halinde ise binanın elektrik ve suyunun kesileceği, polis zoruyla da öğrenci ve öğretim görevlilerinin binadan atılacağı açıklandı.

İşte eğitime, sanata ve yurdumuzun geleceği çocuklarımıza verilen değer bu!

Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız “Eğer siyasetçiler oraya ihtiyaç duyuyorsa aynı normlara uygun bir mekan bulmak zorundalar. Orası gecekondu değil. Bir okul. Eğitim hakkının engellenmesi suçtur. Anayasayı ihlal etmektir. Çok ayıp. Bizi kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. O kadar kolay değil. Direneceğiz” diye açıklama yaptı.

Adamcağız daha ne desin!

Bizim de bir şeyler söylememiz gerekiyor!

Okullarımıza, sanatımıza, gerçek sanatçılarımıza sahip çıkalım.

Yarın üzülmemek için bugün var!