Anketlerde gerilediğini gören AKP yine cankurtaran simidi gibi Devlet Bahçeli'ye sarıldı.

Bahçeli Bey, AKP'nin yedek lastiği! Bir ay önce “Artık ittifak beklentimiz kalmadı” diyerek köprüleri atan Devlet Bahçeli, Beştepe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra hızlı bir dönüş yaparak AKP'ye desteğini daha da ileri götürdü. Yalnız İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de Belediye Başkan adayı çıkarmayacaklarını açıklayan Bahçeli:

“Ak Parti'nin adayları kim olursa olsun, 3 büyükşehirde Ak Parti'ye desteğimiz tam olacaktır” dedi.

Devlet Bahçeli, iktidara desteğini açıklarken yine muhalefet partilerini hedef alıp, tehdit ve hakaretler savurmayı da ihmal etmedi!

Ya MHP'li vekillere ve il başkanlarına ne demeli? Bahçeli “İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ak Parti'yi destekleyeceğiz” deyince salondaki bütün MHP'liler oturdukları yerden heyecanla ayağa fırlayıp bir alkış tufanı patlattılar!

Neden bu sevinç? MHP'nin büyük kentlerden silinip, partinin yok olmasını mı alkışladılar? MHP'li dostlar kusura bakmasın ama sormak lâzım:

Bu alkışlar akıllı işi mi?

Bizimkiler “Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı” diye lâklâkla vakit geçirirken Amerika, Suriye sınırları içinde bir Kürt devleti kurma çalışmalarını hızlandırdı.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG/PYD'li teröristlerle Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan devlet ABD'nin himayesinde olacak.

Amerika'nın Suriye politikası Türkiye'nin çıkarlarıyla çatışıyor ama güya müttefikimiz (!) olan ABD, Türkiye aleyhine olan her işi yapıyor.

Amerika şimdi de Suriye'nin kuzeyinde, güney sınırımızda “Gözlem noktaları” kuruyor.

Bu gözlem noktaları Türkiye'yi gözetleyerek teröristlere destek sağlayacak!

★★★

Peki, biz ne yapıyoruz? Dedik ya, sadece lâf!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bu tür uygulamaların, bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum.” dedi.

Şu hale bakar mısınız? Düşünüyormuş! Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra düşünmek neye yarar?

Hulusi Akar'a en iyi cevabı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray verdi:

“Ey Hulusi Bey, tüm bu olanlar karşısında sadece basın açıklaması yapıyorsunuz. Bakan mısınız, yoksa basın sözcüsü müsünüz siz? Duruma Türkiye adına el koyma ve onları durdurma pozisyonunda olan kişi siz değil misiniz? ABD bu kararları alıp icra etmeye başlarken siz neredeydiniz? Amerikalıların niyetini bugün mü fark edebildiniz? Acizlik göstermeyin, gereğini yapın, muhalefet yanınızda olacaktır!”

★★★

ABD güneyde âdeta sınır komşumuz oldu. PKK'nın uzantısı PYD ve YPG örgütleri, Amerikalıların gözlem noktalarıyla resmi olarak onların himayesine girdi, milli güvenliğimiz her türlü tehdide açık hale geldi.

Savunma Bakanımız ise “Bu tür uygulamanın durumu daha da karışık hale getireceğini düşünüyorum.” diyor.

“Leyleğin ömrü lâklâkla geçer” derler ya… Halimiz buna benziyor!

Tevfik Diker, MHP'li ülkücülere soruyor!

Devlet Bahçeli kükrüyordu:

“MHP her yerde kendi adayını çıkaracaktır” (29 Ekim 2018)

Devlet Bahçeli keskin bir dönüş yaptı:

“MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyecektir. Üç büyük şehirde Ak Parti'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır” (24 Kasım 2018)

İki zıt demeç arasında sadece 26 gün gibi bir ara var.

Şimdi 19 ve 20'nci dönem Manisa Milletvekili Tevfik Diker soruyor:

“Bilenlerden cevap bekliyorum:

Ülkücü Hareket'te buna ne denir?

Siyasi etikte buna ne denir?

Türk örfünde buna ne denir?

İslâm'da buna ne denir?” (tevfikdiker@gmail.com)



TEBESSÜM

Negatif ve pozitif haberler!

Seyahatten dönen işadamı, havaalanından çiftliğindeki bahçıvanına telefon açmış, konuşuyorlar:

“Nasıl, her şey yolunda mı?”

“Yolunda sayılır. Küreğin sapı kırılmıştı, şu anda onu tamir ediyorum.”

“Neden kırıldı?”

“Köpeğinize mezar kazarken zorlamışım, ondan kırıldı!”

“Nee? Köpeğim mi öldü?”

“Maalesef havuza düştü!”

“Benim köpeğim çok iyi yüzerdi, havuzda nasıl ölür?”

“Havuzun suyu boşalmıştı, atlayınca betona çakıldı!”

“Havuzu yeni doldurtmuştuk, neden boşalttınız?”

“İtfaiyeciler evdeki yangını söndürürken suya ihtiyaç duydular…”

“Nee? Evde yangın mı çıktı?”

“Evet efendim, annenizin vefatı dolaysıyla taziyeye gelenler yanık sigara bırakmış!”

“Annem mi öldü? Yahu, kadın daha geçen hafta sapasağlamdı…”

“Haklısınız da… Yatak odanızda karınızla en yakın arkadaşınızı yatakta görünce kalbine inmiş…”

“Hiç pozitif haber yok mu sende be adam?”

“Pozitif haber de var efendim. Yaptırdığınız AIDS testinin sonucu pozitif gelince karınız ‘Bu adamdan bana da AIDS geçmesin' diyerek sizi terk etti!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kendi bahçesinde dal olamayan, başkasının bahçesinde ağaç olamaz!