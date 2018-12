Şimdi birlik zamanı… Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerekiyor. Aklın yolu bu…

Bir kısım CHP'linin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı çıktıklarını, çevrelerinde huzursuzluk yarattıklarını duyuyorum.

Kime hizmet ediyor bu efendiler?

İktidar partisinin ekmeğine yağ sürdüklerinin farkında değiller mi?

Bölünmüşlükten AKP yararlanır. Kişisel kırgınlıkları bir yana bırakıp güç birliği yapmak gerekiyor.

Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti ittifakının Ankara'da seçtiği en doğru adaydır.

Mansur Yavaş milliyetçi camianın da ağabeyi konumundadır. MHP içerisindeki çekişmelerin hiçbirinde taraf olmamış, böylece tüm ülkücülerin de sevgisini kazanmıştır.

31 Mart seçiminde CHP ve İYİ Parti oylarıyla birlikte, ülkücü camiadan da önemli oranda oy alacak olan Mansur Yavaş'ın Ankara'da iktidar partisini çökertmesi çok kuvvetli bir ihtimaldir.

Yerel seçimler iktidar için güven oylamasıdır. Başkenti kaybedecek olan AKP, İstanbul'da da yenilgiye uğrarsa halk desteğini büyük ölçüde kaybetmiş olacaktır. Bu durum iktidar için sonun başlangıcı olur!

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, Cumhuriyet tarihinin en acı olaylarından birini hatırlatan ve insanda hüzün yaratan bir anıt vardır.

“Kubilay Anıtı”dır bu…

Her yıl 23 Aralık tarihinde, bu ülkeyi ve Laik Cumhuriyet'i seven yurtsever insanlar, bu anıtın önünde toplanır ve Cumhuriyet karşıtı yobazlar tarafından şehit edilerek kafası kesilen Yedek Subay Kubilay'ı anma töreni yaparlar.

Bugün 23 Aralık 2018… Tarihe “Menemen Olayı” olarak geçen bu vahşetin 88'inci yıldönümü…

“Din elden gidiyor” söylemleriyle öldürülen Devrim Şehidi Kubilay yalnız Menemen'de değil, tüm yurtta sevgiyle, minnetle anılacak…

★★★

Ayaklanma niteliğindeki Menemen Olayı 23 Aralık 1930 günü meydana gelmiş, Türk Ordusu'nun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet'in ülkücü öğretmen topluluğunun vatansever üyesi Kubilay'la birlikte iki mahalle bekçisi şehit edilmişti.

Bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş, olayı yaratan Derviş Mehmet ve suç ortakları tutuklanıp yargılanarak hak ettikleri cezaya mahkûm edilmişlerdi: İDAM!

★★★

AKP iktidarı bu tarihi olayın anılmasından ve ders kitaplarında yer almasından hoşlanmıyor.

Menemen Olayı konusunda araştırmaları ve çeşitli yazıları olan eğitimci Mustafa Solak “Menemen İsyanı ve Kubilay”ın bu yıl ders kitaplarından çıkartıldığını bildirdi.

Mustafa Solak:

“Geçen yılın 8'inci ve 11'inci sınıf ‘TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitaplarında yer alan Menemen İsyanı ve Kubilay'ın şehit edilmesine dair ifadeler, bu yılki ders kitaplarında yer almıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kubilay Olayı'nı bu yılın ortaokul ve lise “TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitaplarından neden çıkarttı, neden rahatsız oldu, anlaması zor değil!

Eğitimci Mustafa Solak'a göre:

“Bunun sebebi, cumhuriyetimizi yıkıp, padişahlığı ve halifeliği geri getirmek isteyen padişah yanlısı gericilerin suçlarını gizlemektir!”

Bu millete ne verdiniz?

12 gün süren bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasında Aytun Çıray:

“Saray'da hazırlanan bütçe için Meclis'e gelmeye bile tenezzül etmeyen bir Cumhurbaşkanı var” diyerek sert bir eleştiri yaptı.

Bütçenin milletten kopuk ve ülke gerçeklerinden uzak olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'a göre:

“Bütçesine bakarak bu iktidarın kimin iktidarı olduğunu, kime hizmet ettiğini anlamak mümkün.

17 yılda bu millet size istediğiniz her şeyi verdi. Peki, siz bu millete ne verdiniz?

Bütçede işsizlikle mücadele bile yok!

Siz milletten aldınız, ne istediyse FETO'ya verdiniz. Bir de çıkıp buraya “Çok iyi yönettik” diye övünüyorsunuz.

Çok iyi yönettiyseniz, neden 6 milyon işsiz, 23 milyon yoksul var? 40 kişilik temizlik işçisi kadrosuna neden 55.000 (Elli beş bin) kişi başvuruyor?

Suriye'ye müdahaleniz yüzünden 4 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'ye sığındı. Bunlara 35 milyar lira harcandı!

Rusya'dan (milyarlarca dolar verip) hiç kullanmayacağımız S-400 füzeleri alıyoruz. Muhtemelen gömeceğiz. Bu durumda paramıza, itibarımıza günah değil mi?

Ülkede çarşı pazar fiyatları el yakıyor, iflaslar salgın gibi, iş dünyası kavruluyor, iktidar ise kullanmayacağımız S-400 füzeleri alıyor. Sizin için para mühim değil tabii”

TEBESSÜM

Havaalanına taksi

Temel İstanbul'dan Ankara'ya gidecek. Eve bir taksi çağırıyor:

“Havaalanına kaça götürürsün?”

Şoför “60 liraya götürürüm abi” diyor.

Temel soruyor:

“Peki, bu valizler kaça olur?”

Şoför “Onlara para almayız abi” diyor.

Temel'in yüzü gülüyor, keyifli bir halde:

“Tamam o zaman” diyor “Sen valizleri götür, ben metroyla gelirim.”

GÜNÜN SÖZÜ

Kur'an “Oku“ diye başlar ama bizim iktidar okuyanı sevmez ve her kitaba vergi koyar!