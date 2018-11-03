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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

Aklın yolu bir ama…

3 Kasım 2018
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Meral Akşener, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaretinde, iktidarın tarım ve hayvancılığa bakış açısının içler acısı olduğunu belirterek:
“Seçim döneminde 50 il gezdim. Gittiğim yerlerde hiç ekili alan görmedim. Ekilmemiş uçsuz bucaksız topraklar bomboş, göz alabildiğine uzanıyordu. Hiç küçükbaş hayvan da görmedim sürü olarak… Sadece Iğdır ile Kars arasında büyükbaş olarak yaklaşık 79 hayvanın olduğu bir sürü ile 80 civarında büyükbaşın olduğu iki sürü gördüm. Iğdır çok şaşırttı beni… Kayısı bahçelerinin tümü eskimişti, budanmamıştı. Meyveler ağaçların üzerinde duruyordu, toplanmamıştı” dedi.
Bu hal Türkiye'nin dramıdır.
Çöken tarım ve hayvancılığımız bizi yabancı ülkelerin tutsağı haline getiriyor!
Peki çözüm ne? Akşener bunu da şöyle özetliyor: “Tarıma stratejik olarak bakmamız gerektiğini gözümle gördüm. Tarıma dayalı endüstri acilen hayata geçirilmelidir. Böylece gençlerimizi de işsizlikten kurtarabiliriz.”
Aklın yolu birdir. Gerçekten tarım ve hayvancılığa dört elle sarılmamız lâzım ama her şeyi bilen (!) büyüklerimiz bu görüşte değil maalesef!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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Rahmi Turan
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